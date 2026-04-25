الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب ستاد الكلية الحربية، وذلك ضمن خطة الإعداد لمواجهة إنبي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الاثنين القادم، في إطار الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم اللقب.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بالشكل الأمثل، خاصة في ظل أهمية المرحلة الحالية من المسابقة، والتي تشهد منافسة قوية على صدارة جدول الترتيب وحسم البطولة.

وكان الزمالك قد حقق انتصارًا ثمينًا في الجولة الماضية على حساب بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري.

من المقرر أن يلتقي الزمالك مع إنبي يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.