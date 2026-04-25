جون إدوارد يكشف سر تطور أداء الزمالك : الانضباط والتخطيط

أدلى جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك لـ الإعلامي أحمد جلال، بتصريحات لافتة حول تطور مستوى فريق الزمالك في الفترة الأخيرة .



وأشار جون إدوارد إلى أنه قام بتطبيق نظام عمل احترافي مستوحى من تجارب ناجحة في أندية كبرى داخل مصر مثل النادي الأهلي ، موضحًا أنه استفاد من النماذج التنظيمية التي ساهمت في نجاح النادي الاهلي خلال السنوات الماضي.

وأضاف أن الهدف من هذا النظام هو رفع كفاءة اللاعبين، وتحسين الانضباط داخل الفريق .



وأكد أن التغيير الحقيقي لا يعتمد فقط على الفوز في مباراة أو تحقيق بطولة، بل يرتكز على بناء مشروع طويل الأمد داخل النادي.

وشدد على أن العمل داخل الزمالك خلال الفترة الأخيرة يهدف إلى خلق حالة من الاستقرار الفني والإدراى .



واختتم حديثه بالإشارة إلى أن ما يمر به الزمالك حاليًا هو بداية لمسار جديد، يعتمد على الانضباط والتخطيط العلمي.



وكان قد حقق فريق الزمالك انتصارًا مهمًا على نظيره بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هذا الفوز ليعزز من موقف الزمالك في سباق المنافسة خلال المرحلة الحاسمة من البطولة، حيث قدم الفريق أداءً منضبطًا دفاعيًا وهجوميًا على مدار شوطي اللقاء.

