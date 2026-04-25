جمعة مشهور: شكوى رسمية ضد حكم مباراة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية

جمعة مشهور
جمعة مشهور
رباب الهواري

أكد جمعة مشهور، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أنه كان يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة فريقه أمام كهرباء الإسماعيلية، إلا أن الأداء لم يكن على المستوى المأمول، مشيرًا إلى أن اللاعبين لم يقدموا المطلوب داخل الملعب، إلى جانب وجود سوء توفيق واضح أثر على سير اللقاء ونتيجته النهائية.

أبدى جمعه مشهور اعتراضه على قرارات التحكيم خلال المباراة، مؤكدًا أن ركلة الجزاء التي احتسبت ضد فريقه غير صحيحة من وجهة نظره، بل وصفها بأنها قرار صعب التبرير حتى في المباريات الودية أو “في الشارع” على حد تعبيره. 

وأضاف أن حكم الفيديو المساعد أوصى بعدم احتساب اللعبة ركلة جزاء، إلا أن الحكم أصر على قراره، وهو ما اعتبره مؤثرًا بشكل مباشر على نتيجة الفريق في الدوري الممتاز.

وتساءل المدير الفني عن آلية محاسبة الحكام في ظل تكرار الأخطاء، مشيرًا إلى أن التبريرات المعتادة بأن “الحكم بشر” لم تعد كافية في ظل وجود تقنية الفيديو التي يفترض أن تقلل من تلك الأخطاء.

شكوى رسمية وموقف من لجنة الحكام

وأوضح مشهور أنه سيتم تقديم شكوى رسمية ضد حكم المباراة، رغم قناعته بأن مثل هذه الشكاوى غالبًا لا تحدث تغييرًا ملموسًا داخل منظومة التحكيم أو لجنة الحكام. وأكد أن الأخطاء التحكيمية أصبحت تتكرر بشكل يثير القلق دون وجود محاسبة واضحة.

تقييم الفريق وخطة المرحلة المقبلة

وفي جانب آخر، شدد المدير الفني على رضاه النسبي عن نتائج فريق طلائع الجيش في الفترة الأخيرة، موضحًا أن بعض التعثرات أمر طبيعي في ظل قوة المنافسة بالدوري الممتاز. وأكد أن الفريق سيواصل القتال في المباريات المتبقية من أجل تحقيق أفضل مركز ممكن.

كما تطرق إلى ملف خالد عوض، الظهير الأيمن للفريق، مشيرًا إلى أن حسم مستقبله تم تأجيله لنهاية الموسم. وأوضح أن الإدارة ستتخذ القرار المناسب بما يخدم مصلحة النادي، لافتًا إلى وجود عرض سابق من نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه لم يكتمل بسبب حاجة الفريق إلى خدمات اللاعب في ذلك التوقيت

سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟

سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟
سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟
سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟

خطأ شائع قد يدمرك بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك
خطأ شائع قد يدمرك بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك
خطأ شائع قد يدمرك بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك

ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟

مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. السر البسيط اللي هيخلي أكلك زي المطاعم
مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. السر البسيط اللي هيخلي أكلك زي المطاعم
مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. السر البسيط اللي هيخلي أكلك زي المطاعم

