إثارة +90.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على طلائع الجيش بثنائية في الدوري

حقق فريق كهرباء الإسماعيلية، الفوز على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 2-1، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية للمجموعة الثانية في الدوري المصري، الخاصة بصراع البقاء.

افتتح التسجيل كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 38 اللاعب حسن الشاذلي، وتعادل لطلائع الجيش إسماعيل أورو أجورو في الدقيقة 90+5، من ركلة جزاء، وعاد عمر السعيد ومنح كهرباء الإسماعيلية الهدف الثاني في الدقيقة 90+13 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة رفع كهرباء الإسماعيلية رصيده للنقطة 23 ليحتل المركز الـ11 بمجموعة الهبوط، وتوقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 29 في المركز الثامن.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية

أعلن رضا شحاتة، المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش.

جاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية كالتالي:

حراسة المرمى: على الجابري

خط الدفاع: كريم يحيى - عبد الفتاح شتا - إبراهيم عوض - عصام الفيومي

خط الوسط: حسن الشاذلي - سيرجي أكا - ممادو سيلا - محمد سعيد جهينة

الهجوم: علي سليمان - محمد شيكا

على مقاعد البدلاء: محمد هجرس - جوناثان نجويم - مصطفى كشري - سيف الخشاب - يوسف جلال - محمد مدحت - عبد الله مارادونا - عمر السعيد - نجامين بواتينج.