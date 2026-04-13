طلائع الجيش يهزم بتروجيت بثنائية ويشعل صراع الهبوط

حقق فريق طلائع الجيش فوزًا مهمًا على نظيره بتروجيت بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

جاءت المواجهة متوازنة في أغلب فتراتها بين الفريقين، مع تبادل السيطرة على مجريات اللعب، قبل أن ينجح طلائع الجيش في استغلال الفرص المتاحة وحسم اللقاء لصالحه بثنائية نظيفة.

وشهدت المباراة تدخلات قوية من الجانبين، حيث أشهر الحكم أحمد جمال أربع بطاقات صفراء للاعبي الفريقين خلال اللقاء.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

بهذا الفوز، رفع طلائع الجيش رصيده إلى 29 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد بتروجيت عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر، لتشتعل المنافسة بشكل أكبر في منطقة الهبوط مع اقتراب نهاية المسابقة.