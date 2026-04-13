الغندور يثير الجدل بشأن عقوبة محمد الشناوي

وجة الإعلامي خالد الغندور سؤالا لجماهير الأهلي بشأن عقوبة محمد الشناوي وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :هل سيتم رفع الايقاف عن محمد الشناوي مجرد توقع.

علي الجانب الاخر قرر محمد الشناوى قائد النادى الأهلى التواجد فى مدرجات استاد القاهرة الدولى لمساندة الفريق فى مباراة سموحة، ، بالجولة الثانية من مرحلة التتويج بدوري نايل، وذلك بسبب قرار إيقافه.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قررت توقيع غرامة مالية على الشناوي، قيمتها 2500 جنيه لحصوله على إنذارين في نفس المباراة، وإيقافه أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه؛ وذلك بسبب الاعتداء على الحكم بالدفع أو الجذب.