جمعة مشهور: طلائع الجيش استحق الفوز على بتروجت.. وهدفنا هذا الموسم هو البقاء في الدوري

أعرب جمعة مشهور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره بتروجت بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الفاصلة بمجموعة صراع البقاء بالدوري الممتاز على ستاد جهاز الرياضة.

وقال جمعة مشهور في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN: حققنا فوزاً مستحقاً على بتروجت وكان بإمكاننا تسجيل عدد أكبر من الأهداف ، وكان انتصاراً ثميناً للغاية بعد الفوز في الجولة الماضية على حساب البنك الأهلي بهدف نظيف، وهما 6 نقط في غاية الأهمية خاصةً أن المرحلة الفاصلة للدوري الممتاز تحتاج إلى حصد أكبر عدد من النقاط لضمان البقاء وسط الكبار.

وتابع: الهدف الرئيسي لفريق طلائع الجيش هذا الموسم هو البقاء في الدوري الممتاز ، وهو ما لم الاتفاق عليه مع مجلس إدارة النادي منذ اليوم الأول لي في النادي ، ونعمل على تحقيق ذلك ، ثم نتحدث بنهاية الموسم الجاري عن أهداف الموسم القادم.