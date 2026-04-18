تشكيل المقاولون العرب ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة المدير الفني سامي قمصان، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: محمد حامد – حسن حسين شاكوش – نادر هشام – احمد مجدي كهربا

خط الوسط: عمر الوحش – محمد عادل – أحمد نادر حواش

خط الهجوم: محمد سالم – شكري نجيب– جواكيم أوجيرا

واستقرت ادارة المقاولون العرب علي منح فرصة أخيرة للمدير الفني سامي قمصان قبل المواجهة المرتقبة أمام طلائع الجيش ، في ظل الضغوط الكبيرة التي يعيشها الفريق ضمن صراع البقاء في الدوري الممتاز ووجوده في موقع متأخر.

ويدرس النادي اجراء تغييرات فنية في حالة اي اخفاق جديد خاصة وان الفريق لم يقدم المرود الفني من حيث النتائج والاداء بما لايتناسب مع حجم الدعم المالي الكبير في جلب صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية.

