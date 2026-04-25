شوبير: الهبوط فرصة للإسماعيلي لإعادة ترتيب البيت “لما تتلسع هتعرف”

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن هبوط نادي الإسماعيلي من الدوري الممتاز قد لا يكون أمرًا سلبيًا كما يراه البعض، بل يمكن أن يمثل فرصة حقيقية لإعادة ترتيب البيت من الداخل وتصحيح المسار الإداري والفني داخل النادي.

وأوضح أن مثل هذه الخطوة قد تساعد على معالجة الأزمات المالية المتراكمة وسداد الديون، بما يضمن بداية جديدة أكثر استقرارًا.

ضرورة وقفة حاسمة داخل الإسماعيلي

وأشار شوبير خلال تصريحاته إلى أن الإسماعيلي بحاجة ماسة إلى وقفة جادة من جميع المسؤولين داخل النادي من أجل وضع خطة واضحة للعودة إلى الدوري الممتاز بشكل أقوى. وأضاف أن الوضع الحالي لا يحتمل الحلول المؤقتة، بل يتطلب إعادة بناء شاملة تعتمد على أسس صحيحة تضمن عدم تكرار نفس الأخطاء السابقة.

رسالة تحذيرية: “لما تتلسع هتعرف”

ووجه شوبير رسالة مباشرة حول أهمية التعلم من التجارب الصعبة، قائلاً إن بعض الأندية لا تدرك حجم المشكلة إلا بعد وقوعها، موضحًا: “لما تتلسع وتتعور هتقول حقي برقبتي ومش هيتكرر تاني”، في إشارة إلى أن الهبوط قد يكون تجربة مؤلمة لكنها مفيدة على المدى الطويل.

وشدد شوبير على أنه لا يوجد أي نادٍ فوق قوانين الهبوط، مؤكدًا أن اللوائح يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء. كما أشار إلى أن فكرة إلغاء الهبوط أو تعديل النظام لصالح أي فريق غير مقبولة، في إشارة إلى ضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.