رياضة

إصابة قوية لمصطفى خطاري خلال مواجهة الإسماعيلي ومودرن سبورت

مصطفى خطاري
مصطفى خطاري
إسلام مقلد

شهدت مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت في الدوري الممتاز، تعرض لاعب الإسماعيلي مصطفى خطاري لإصابة قوية، بعد اصطدام عنيف مع حارس مرمى مودرن سبورت مصطفى مخلوف.

وعلى صعيد اللقاء، تشير النتيجة إلى تقدم مودرن سبورت بهدف دون رد على حساب الإسماعيلي، في مباراة تشهد ندية كبيرة بين الفريقين.

تشكيل الإسماعيلي

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تشكيل لاعبيه استعدادًا للقاء مودرن سبورت، الذي يقام ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية بـ«مجموعة الهبوط»، في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب إستاد الاسماعيلية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: عبدالكريم مصطفى، محمد عمار، عبدالله محمد، إبراهيم النجعاوي.

الوسط: محمد حسن، محمد عبدالسميع، محمد خطاري.

الهجوم: نادر فرج، أنور عبدالسلام، خالد النبريصي

البدلاء: أحمد عادل، محمد نصر، على الملواني، حاتم سكر، إبراهيم عبدالعال، عبدالرحمن كتكوت، عمرو سعيد، عمر القط، محمد سمير كونتا.

تشكيل مودرن سبورت

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الإسماعيلي بالدوري.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمود شعبان ، محمود رزق، حمدي مارسيلو، خالد رضا

خط الوسط: محمد صبري، أحمد يوسف، محمد هلال، رشاد المتولي

هجوم: جودوين شيكا، ارنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق سيد، وليد علي، فيجيري، محمد مسعد، عماد حمدي، علي زعزع، غنام محمد، محمود ممدوح.

ترتيب الفريقين

يحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب مجموعة الهبوط، برصيد 14 نقطة، بينما يحتل مودرن سبورت المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

يسعى الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز من أجل مداواة جراحه بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة التي وضعت الفريق في موقف متأزم للغاية.

ويرغب مودرن سبورت في حصد نقاط المباراة للابتعاد عن المراكز المتأخرة في جدول ترتيب مجموعة الهبوط.

طاقم التحكيم

يدير اللقاء تحكيميًا، أمين عمر حكمًا للساحة، ويعاونه كل من، محمد عاطف الزناري ومحمود بدران مساعدين، إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، علاء صبري حكمًا للفيديو ويعاونه كريم زكي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي

رسميًا بعد تعديل الساعة.. مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي 2026

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

إجازة عيد تحرير سيناء

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة الجديد

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

ترشيحاتنا

سفير الإمارات يستقبل مسؤول العلاقات في مجموعة موانئ دبي

سفير الإمارات يستقبل مسئول العلاقات الحكومية في مجموعة موانئ دبي

جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على لبنان بعد هجوم مسيرات من حزب الله

جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن

بالصور

كيفية تنظيف فروة الرأس بالطرق الصحيحة للحصول على شعر صحي ولامع

طرق للعناية بفروة الشعر
طرق للعناية بفروة الشعر
طرق للعناية بفروة الشعر

طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة
طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة
طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة

عدم تحسن الرؤية بعد عملية المياه البيضاء .. إليك الأسباب والعلاج

زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء

بتكلفة 15 مليون جنيه.. افتتاح 4 مساجد بالشرقية

مسجد
مسجد
مسجد

فيديو

أميرة العايدي

اتظلمت أنا وولادي .. أميرة العايدي تكشف أسرار زواجها من وائل نور والصراع بعد رحيله

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد