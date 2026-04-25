خطأ شائع يدمر العافية بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك

في حياتنا اليومية، نمارس عادات تبدو بسيطة وغير مؤذية، لكنها في الحقيقة قد تكون سببًا مباشرًا في تدهور صحتنا مع الوقت. من أخطر هذه العادات الشائعة التي يقع فيها الكثيرون دون وعي هي الجلوس لفترات طويلة دون حركة، خاصة مع استخدام الهاتف أو العمل أمام الكمبيوتر لساعات متواصلة.

خطأ شائع قد يدمرك بدون ما تشعر

قد تظن أن الأمر طبيعي، لكنه في الواقع أحد أخطر السلوكيات التي تهدد صحتك بصمت.

لماذا يُعد الجلوس الطويل خطرًا؟

فى إطار هذا قال الدكتور أشرف أسماعيل من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الجسم البشري لم يُخلق للثبات لفترات طويلة، بل للحركة المستمرة.

عندما تجلس لساعات دون تغيير وضعك، يبدأ الجسم في فقدان نشاطه الطبيعي، مما يؤثر على الدورة الدموية ووظائف الأعضاء.

خطر الإصابة بـ جلطات الدم

الجلوس لفترات طويلة يؤدي إلى بطء تدفق الدم، خاصة في الساقين، مما قد يسبب تكوّن جلطات خطيرة.

هذه الجلطات قد تنتقل إلى أماكن أخرى في الجسم وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم الانتباه لها.

علامات تحذيرية:

ألم أو تورم في الساق

إحساس بالثقل أو التنميل

زيادة احتمالية السمنة

عند الجلوس لفترات طويلة، يقل معدل حرق السعرات الحرارية بشكل كبير، مما يؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الوزن.

ومع الوقت، قد تتحول هذه الزيادة إلى سمنة تؤثر على صحة الجسم بالكامل.

تأثير مباشر على العمود الفقري

الوضعية الخاطئة أثناء الجلوس تسبب ضغطًا مستمرًا على الفقرات، مما يؤدي إلى آلام مزمنة في الظهر والرقبة.

ومع الإهمال، قد تتفاقم المشكلة وتؤثر على الحركة اليومية.

ارتفاع خطر أمراض القلب

قلة الحركة تؤثر بشكل مباشر على صحة القلب، حيث تضعف كفاءة الدورة الدموية وتزيد من احتمالية الإصابة بأمراض خطيرة.

تأثير سلبي على الحالة النفسية

الجلوس لفترات طويلة، خاصة مع العزلة أو الاستخدام المفرط للهاتف، قد يؤدي إلى الشعور بالكسل والتوتر، بل وقد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بـ الاكتئاب.

كيف تتجنب هذا الخطر؟

تجنب هذه العادة ليس صعبًا، لكنه يحتاج إلى وعي بسيط: