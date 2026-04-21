ماذا يحدث لجسمك عند الجلوس لفترات طويلة يوميًا؟ الحقيقة الصادمة

أصبح الجلوس لفترات طويلة جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية لدى كثير من الأشخاص، سواء بسبب العمل المكتبي، أو الدراسة، أو استخدام الهاتف والتلفزيون.

ورغم أن هذا السلوك يبدو عاديًا وغير ضار في ظاهره، إلا أن الدراسات الطبية الحديثة تؤكد أن الجلوس المستمر لساعات طويلة دون حركة قد يسبب تأثيرات خطيرة على الجسم تبدأ تدريجيًا دون أعراض واضحة في البداية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

بطء الدورة الدموية وارتفاع خطر الجلطات

عند الجلوس لفترات طويلة، يقل نشاط العضلات في الجسم بشكل كبير، خاصة عضلات الساقين.

هذا الخمول يؤدي إلى بطء في تدفق الدم، ما قد يسبب تجمع الدم في الأطراف السفلية، ومع الوقت، قد يزيد ذلك من احتمالية تكوّن الجلطات الدموية، وهي حالة خطيرة قد تؤثر على الأوردة أو تصل إلى الرئتين في بعض الحالات.

زيادة احتمالات أمراض القلب

الجلوس المستمر لفترات طويلة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب. فقلة الحركة تؤدي إلى انخفاض معدل حرق الدهون والسعرات الحرارية، ما يساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم. ومع استمرار هذا النمط، يزداد الضغط على القلب والشرايين، مما يرفع احتمالية الإصابة بأمراض مزمنة في الجهاز القلبي الوعائي.

آلام الظهر والرقبة والمفاصل

من أكثر الأعراض شيوعًا بين الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة هي آلام الظهر والرقبة. الجلوس بوضعيات خاطئة لفترات ممتدة يضغط على العمود الفقري، خصوصًا الفقرات القطنية والعنقية. ومع الوقت، قد تتحول هذه الآلام إلى مشكلات مزمنة مثل انزلاق غضروفي أو التهاب في المفاصل.

زيادة الوزن وتراكم الدهون

الجسم أثناء الجلوس الطويل يكون في حالة خمول نسبي، مما يقلل من معدل حرق السعرات الحرارية. هذا الانخفاض في النشاط البدني يؤدي إلى تراكم الدهون، خاصة في منطقة البطن. ومع مرور الوقت، قد يلاحظ الشخص زيادة تدريجية في الوزن دون تغيير واضح في النظام الغذائي، وهو ما يرفع خطر الإصابة بالسمنة ومضاعفاتها.

تأثير سلبي على الدماغ والتركيز

لا تقتصر أضرار الجلوس الطويل على الجسم فقط، بل تمتد أيضًا إلى الدماغ. قلة الحركة تقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى المخ، مما يؤدي إلى ضعف في التركيز، وزيادة الشعور بالخمول والتعب الذهني. كما تشير بعض الدراسات إلى أن الجلوس لفترات طويلة قد يؤثر على الحالة المزاجية ويزيد من احتمالية الشعور بالقلق أو الاكتئاب.

ارتفاع خطر الإصابة بالسكري

أحد أخطر تأثيرات الجلوس الطويل هو ارتباطه بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. فقلة الحركة تؤثر على قدرة الجسم على استخدام الإنسولين بشكل فعال، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم مع الوقت، خاصة عند الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي أو عادات غذائية غير صحية.

كيف تحمي نفسك من هذه المخاطر؟

يوصي الأطباء بعدة خطوات بسيطة لكنها فعالة لتقليل أضرار الجلوس الطويل، منها: