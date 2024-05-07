أسامة كمال: إعادة إعمار غزة تحتاج 5 سنوات ونتنياهو فقد آخر كارت

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن إسرائيل لا يجب أن تصرح كما كانت في السابق بأن مصر هي التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على أن إسرائيل تسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وأصبحت مسئولة عن أي خلل في دخول المساعدات، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضاف معبر رفح لمعبر كرم أبو سالم وأغلق وعطل المساعدات.

وأوضح أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن بايدن اليوم أكد استمرار دعمه لإسرائيل بكل الأشكال، قائلًا: "بايدن مش ملاك.. الأمور مش مستخبية والكلام ده اتقال كتير.. ونتنياهو فقد آخر كارت في يده"، موضحًا أنه رغم هذه التصريحات الأمريكية إلا أن هناك شكاوى من قبل إسرائيل ضد أمريكا رغم أنه يدعموهم ويساندوهم.

وأشار أسامة كمال إلى أن كل طرف من أطراف الصراع يسعى لتحسين شروط الاتفاق لإظهار انتصار أمام شعبه على حساب شعب يتم تدميره وقتله وتشريده كل يوم، مشددًا على أن الحرب لم يخرج به منتصر وهناك جهد كبير من الوسطاء لاستمرار المفاوضات، مصر وباقي الوسطاء ببذل الجهد كانوا قادرين على تقريب وجهات النظر، منوهًا بأنه مطلوب جهد كبير لتأمين اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحماس.

وأضاف أسامة كمال، أنه بعد انتهاء هذه الحرب ستبدأ مرحلة كبيرة من أجل إعمار غزة والتي ستستمر لمدة من 3 لـ5 سنوات بسبب عملية لم تأخذ ساعتين فقط استشهد بها ما يقارب الـ35 ألف مواطن فلسطيني.