بريطانيا .. رئيس الوزراء يعد بتشريع لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أنه بصدد إعداد تشريعا لتصنيف "الحرس الثوري" الإيراني "منظمة إرهابية"، حيث سيتم تقديمه للبرلمان البريطاني خلال الأسابيع القادمة .

وبحسب صحيفة “فايننشال تايمز” فإن هذا التصنيف سيوسع نطاق التهم الجنائية المتاحة للشرطة في التحقيقات المرتبطة بإيران .

يأتي ذلك في وقت يُتوقع أن يتضمن خطاب الملك تشارلز، المقرر في مايو المقبل، وعداً بتشريع يسمح باتخاذ تدابير "مماثلة للتصنيف" ضد أذرع الدول الأجنبية، على أن يكون "الحرس الثوري" في مقدمة المستهدفين.

كما أبدى ستارمر قلقه الشديد من تصاعد لجوء النظام الإيراني إلى الوكلاء، مبينا أن التشريع المُمكن للتصنيف سيُقدم في غضون أسابيع قليلة.

وكان الاتحاد الأوروبي، في فبراير الماضي، قام بتصنيف الحرس الثوري منظمةً إرهابية، وسط اتهامات متكررة له بالوقوف وراء نشاط عملاء إيرانيين خارج البلاد، بعضها اتسم بالعنف.