هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. وتترقب عرض "أرض جهنم"
أمير هشام: محمد صلاح طلب تواجد طبيب نفسي رفقة منتخب مصر
آبل تغلق باب تجسس الـ FBI على الرسائل المحذوفة بتحديث طارئ
إليزابيث دينت: واشنطن قد لا تتمكن من تحقيق جميع أهداف حرب إيران
مواعيد مباريات اليوم السبت 52-4-2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 25-4-2026 في مصر
الأقمار الصناعية ترصد تقدم السحب الممطرة نحو السلوم ومطروح.. وأمطار متفاوتة الشدة
كنز أثري مثير في البهنسا.. بردية نادرة داخل مومياء تُربك عالم الآثار
حكم من مات غنيا ولم يؤدِ الحج.. هل يُحاسب على تركه الفريضة؟
الشيوخ يناقش تداعيات منصات المراهنات الرياضية وتأثيرها على المجتمع.. غدا
جمعة مشهور: لا أعرف ماذا يريد الحكام من طلائع الجيش
بريطانيا .. رئيس الوزراء يعد بتشريع لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كنز أثري مثير في البهنسا.. بردية نادرة داخل مومياء تُربك عالم الآثار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في واقعة أثارت دهشة الأوساط الأثرية حول العالم، أعلنت بعثة إسبانية-مصرية مشتركة عن اكتشاف فريد من نوعه في منطقة البهنسا بصعيد مصر، حيث تم العثور على مجمع جنائزي يعود إلى العصر الروماني، يحمل في طياته مفاجأة غير مسبوقة تمزج بين الأدب والتاريخ والطقوس الجنائزية. الاكتشاف، الذي وصفه الخبراء بأنه استثنائي، أُعلن عنه رسميًا من قبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ويقع تحديدًا داخل المقبرة رقم 65، على بعد نحو 190 كيلومترًا جنوب القاهرة.

اكتشاف فريد من نوعه

ورغم تعرض هذه المقبرة لعمليات نهب في عصور سابقة، إلا أن أعمال التنقيب أسفرت عن العثور على مجموعة مميزة من المومياوات المزخرفة، إلى جانب ألواح ذهبية تعكس الثراء الفني والديني لتلك الحقبة. لكن القيمة الحقيقية للاكتشاف لم تكن في هذه القطع فحسب، بل فيما خفي داخل إحدى المومياوات، حيث تكشّف سر غير متوقع قلب موازين الفهم التقليدي لطقوس الدفن.

“الإلياذة” في قلب المومياء

كشف حسن عامر، رئيس فريق التنقيب من جامعة القاهرة، أن البعثة عثرت داخل أحشاء إحدى المومياوات على بردية نادرة تحتوي على سطور من الكتاب الثاني لملحمة الإلياذة للشاعر الإغريقي هوميروس. وتحديدًا، تضم البردية جزءًا من “كتالوج السفن”، وهو المقطع الذي يسرد القوات اليونانية المشاركة في حرب طروادة.

هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول أسباب إدخال نص أدبي يوناني داخل مومياء مصرية، وما يحمله ذلك من دلالات ثقافية وروحية.

دلالات ثقافية وحضارية عميقة

من جانبه، أوضح مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن منطقة البهنسا كانت عبر التاريخ نقطة التقاء حضاري مميزة، شهدت تفاعلًا بين الحضارة المصرية القديمة والتأثيرات اليونانية والرومانية. وأشار إلى أن وجود نص من “الإلياذة” داخل المومياء يعكس مستوى ثقافيًا رفيعًا لصاحبها، وربما رغبة في اصطحاب نص يحمل رمزية الشجاعة والشرف إلى العالم الآخر.

وتُعد “الإلياذة” واحدة من أهم الأعمال الأدبية في التاريخ، إذ تسلط الضوء على قيم البطولة والصراع الإنساني، وتركّز على فترة قصيرة من السنة الأخيرة في حرب طروادة، مما يمنح النص أبعادًا رمزية قد تكون مرتبطة بمعتقدات الموت والحياة الأخرى.

إعادة قراءة التاريخ الجنائزي

يمثل هذا الاكتشاف، الذي وصفته صحيفة “إندبندنت” بأنه الأول من نوعه، نقطة تحول في فهم الطقوس الجنائزية في مصر خلال العصر الروماني. فالعثور على نص أدبي يوناني مدمج داخل عملية التحنيط يشير إلى تداخل ثقافي أعمق مما كان يُعتقد، ويفتح آفاقًا جديدة لدراسة الرمزية الدينية واستخدام الأدب في طقوس الدفن.

 

في الختام، لا يقتصر هذا الكشف على كونه إنجازًا أثريًا فحسب، بل يمثل جسرًا حيًا يربط بين حضارات البحر المتوسط، حيث تلتقي مصر القديمة بالتراث اليوناني في مشهد فريد حتى في الموت. ومع استمرار أعمال التنقيب، قد تحمل البهنسا المزيد من الأسرار التي تعيد تشكيل فهمنا للتاريخ الإنساني المشترك.

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي

رسميًا بعد تعديل الساعة.. مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي 2026

إجازة عيد تحرير سيناء

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة الجديد

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي في مصر

منع دخول طالبات الأزهر بالهاي لايتر

بعد منع دخول الهاي لايتر.. جامعة الأزهر توضح ضوابط تفتيش الطالبات

مرتبات شهر مايو 2026

اعرف هتقبض كام وإمتى؟ موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بعد الارتفاع الأخير

ارشيفية

رائحة كريهة تكشف عن مقتل سيدة وابنتها بالمنيب.. وأصابع الاتهام تشير للزوج

مجلس النواب

الزواج في السر دون إبلاغ الزوجة يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه

مرض الكبد الدهني

مرض الكبد الدهني يهدد الملايين حول العالم .. 1.8 مليار شخص معرضون للإصابة بحلول 2050

طرق للعناية بفروة الشعر

كيفية تنظيف فروة الرأس بالطرق الصحيحة للحصول على شعر صحي ولامع

طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة

طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة بخطوات سهلة ولذيذة

بالصور

سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟

سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟
سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟
سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟

خطأ شائع يدمر العافية بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك

خطأ شائع قد يدمرك بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك
خطأ شائع قد يدمرك بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك
خطأ شائع قد يدمرك بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك

احذر قبل فوات الأوان.. ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟

مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. سر بسيط يخلي أكلك زي المطاعم

مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. السر البسيط اللي هيخلي أكلك زي المطاعم
مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. السر البسيط اللي هيخلي أكلك زي المطاعم
مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. السر البسيط اللي هيخلي أكلك زي المطاعم

فيديو

صورة من الفيديو

عليا الطلاق أخطفها | تفاصيل صادمة في مشاجرة السمسرة بالإكراه مع " دكتورة السنان"

أميرة العايدي

اتظلمت أنا وولادي .. أميرة العايدي تكشف أسرار زواجها من وائل نور والصراع بعد رحيله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد