جمعة مشهور: لا أعرف ماذا يريد الحكام من طلائع الجيش

أكد جمعة مشهور المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أنه كان يتمنى تحقيق نتيجة جيدة أمام كهرباء الإسماعيلية، لكن اللاعبين لم يكونوا في أفضل مستوى لهم، وكان هناك سوء توفيق، والحكم احتسب ركلة جزاء غير صحيحة.

وقال في تصريحات للإعلامي أمير هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: لا أعرف ماذا يريد الحكام من نادي طلائع الجيش، وتم احتساب ركلة جزاء غير صحيحة على الإطلاق، كان من المستحيل احتسابها لو كنا نلعب في الشارع.

وأضاف: الفار طلب من الحكم عدم احتسابها لكنه اصر على احتساب الكرة ركلة جزاء، فهو يؤثر علينا كنادي كبير في الدوري الممتاز، ومن يحاسب هؤلاء الحكام، والاخطاء مستمرة في كل المباريات، وفي النهاية نسمع أن الحكم بشر والأخطاء واردة.

وتابع: سوف نقوم بتقدم شكوى رسمية ضد حكم المباراة، رغم أن الشكاوى ليس لها قيمة عند لجنة الحكام، ولا أحد يحاسب أي حكم.

وأوضح: الحكم اصر على احتساب الكرة ركلة جزاء ضدنا، وكل الخبراء سيؤكدون عدم صحتها، ما يحدث غير معقول على الإطلاق.

وأشار إلى أنه راضٍ تمامًا عن نتائج الفريق مؤخرا، مشيرا إلى أن حدوث أي أمور سلبية أمر طبيعي للغاية، خصوصا في ظل قوة المنافسة، وهناك 6 مباريات سوف يتم القتال فيهم من أجل تحقيق نتائج طيبة.

وحول موقف خالد عوض الظهير الأيمن، علق قائلا: "تم تأجيل الحديث عن موقفه حتى انتهاء الموسم، وإدارة النادي سوف تفعل الصالح للنادي، وتلقينا عرضا في شهر يناير لضمه من نادي بيراميدز، لكن توقفت الأمور، لأننا في احتياج للاعب ولن نستطيع تعويضه في ذلك الوقت".