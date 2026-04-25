الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟

أسماء عبد الحفيظ

في زحام الحياة اليومية، قد نتمسك بعادات تبدو بسيطة وغير مؤذية، لكنها في الحقيقة تُحدث تأثيرًا تدريجيًا وخفيًا على صحتنا، من أخطر هذه العادات التي يمارسها الكثيرون دون وعي هي الإفراط في تناول السكر يوميًا، سواء في المشروبات أو الحلويات أو حتى الأطعمة الجاهزة.

ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟

قد يبدو السكر مصدرًا سريعًا للطاقة، لكن الاستمرار عليه بهذه الطريقة قد يحمل نتائج لم تكن تتوقعها، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

طاقة سريعة ثم هبوط مفاجئ

عند تناول السكر، يرتفع مستوى الطاقة بسرعة، لكن هذا الارتفاع لا يدوم طويلًا.
سرعان ما ينخفض مستوى السكر في الدم، مما يجعلك تشعر بالخمول والتعب مرة أخرى، فتدخل في دائرة مستمرة من الرغبة في تناول المزيد.

بداية خطر مقاومة الإنسولين

مع الاستهلاك المستمر للسكر، يبدأ الجسم في فقدان حساسيته لهرمون الإنسولين، وهو المسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم.
وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية، حيث ترتفع نسبة السكر بشكل غير طبيعي.

زيادة احتمالية الإصابة بـ السكري

إذا استمرت هذه الحالة دون تدخل، قد تتطور إلى مرض السكري، أحد أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا.
وهذا لا يحدث فجأة، بل نتيجة تراكم سنوات من العادات الغذائية الخاطئة.

تأثير مباشر على الكبد

الإفراط في السكر يؤدي إلى تراكم الدهون على الكبد، مما قد يسبب ما يُعرف بالكبد الدهني.
هذه الحالة تؤثر على وظائف الجسم بشكل عام إذا لم يتم التعامل معها مبكرًا.

زيادة الوزن والشعور بالجوع المستمر

السكر لا يمنحك شعورًا حقيقيًا بالشبع، بل يجعلك تشعر بالجوع بشكل أسرع.
ومع قلة الحركة، يتحول الفائض إلى دهون متراكمة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

تأثير سلبي على البشرة والمظهر

قد لا يتوقع الكثيرون أن السكر يؤثر على الجلد، لكنه في الحقيقة يسرّع من ظهور علامات التقدم في العمر ويؤثر على نضارة البشرة.

هل يمكن التوقف عن هذه العادة؟

التقليل من السكر لا يعني الحرمان، بل التوازن.
ابدأ بخطوات بسيطة مثل:

  • تقليل السكر في المشروبات تدريجيًا
  • استبدال الحلويات بالفواكه
  • قراءة مكونات المنتجات قبل شرائها
  • تجنب الأطعمة المصنعة قدر الإمكان
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي

رسميًا بعد تعديل الساعة.. مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي 2026

إجازة عيد تحرير سيناء

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة الجديد

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي في مصر

منع دخول طالبات الأزهر بالهاي لايتر

بعد منع دخول الهاي لايتر.. جامعة الأزهر توضح ضوابط تفتيش الطالبات

مرتبات شهر مايو 2026

اعرف هتقبض كام وإمتى؟ موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بعد الارتفاع الأخير

ارشيفية

رائحة كريهة تكشف عن مقتل سيدة وابنتها بالمنيب.. وأصابع الاتهام تشير للزوج

مجلس النواب

الزواج في السر دون إبلاغ الزوجة يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مصر تحصد لقب أفضل وجهة سياحية عالميًا في KITF .. وخبير يؤكد : المقصد يتفوق رغم التحديات الدولية

فعاليات ثقافية وفنية

بعروض فنية تراثية .. قصور الثقافة تشارك في ختام سباق الهجن بشرم الشيخ

فتاوى

فتاوى| هل تبطل صلاة من تحدث أثناء خطبة الجمعة؟.. حكم ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة.. هل يجوز شراء الأضحية بالدين أو بالتقسيط؟

خطأ شائع يدمر العافية بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك

خطأ شائع قد يدمرك بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك
خطأ شائع قد يدمرك بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك
خطأ شائع قد يدمرك بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك

احذر قبل فوات الأوان.. ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟

مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. سر بسيط يخلي أكلك زي المطاعم

مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. السر البسيط اللي هيخلي أكلك زي المطاعم
مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. السر البسيط اللي هيخلي أكلك زي المطاعم
مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. السر البسيط اللي هيخلي أكلك زي المطاعم

فيديو

صورة من الفيديو

عليا الطلاق أخطفها | تفاصيل صادمة في مشاجرة السمسرة بالإكراه مع " دكتورة السنان"

أميرة العايدي

اتظلمت أنا وولادي .. أميرة العايدي تكشف أسرار زواجها من وائل نور والصراع بعد رحيله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد