مواعيد مباريات اليوم السبت 52-4-2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات

مباريات اليوم.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم السبت إلى عدد كبير من المواجهات القوية في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، حيث يشهد اليوم جدولًا مزدحمًا بالمباريات المهمة، يتصدرها لقاء مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى مواجهة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول مباريات اليوم

كأس الاتحاد الإنجليزي

تقام مواجهة قوية في نصف نهائي البطولة بين مانشستر سيتي وساوثهامبتون، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:15 مساءً، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 4، في لقاء يسعى فيه السيتي لمواصلة مشواره نحو اللقب.

الدوري المصري

تُقام مباراة واحدة في الدوري المصري تجمع بين الحدود ووادي دجلة، وذلك في الخامسة مساءً، وتُذاع عبر قناة On Sport 1، في مواجهة مهمة لتحسين مراكز الجدول.

كما تُقام عدة مباريات في دوري الدرجة الثانية المصري، حيث يلتقي لا فيينا مع طنطا في الرابعة عصرًا عبر قناة On Sport Max، بينما يواجه الاتصالات فريق أبو قير للأسمدة في نفس التوقيت عبر قناة On Sport Plus.

الدوري الإنجليزي الممتاز

يشهد اليوم مجموعة من اللقاءات القوية، حيث يلتقي فولهام مع أستون فيلا في 2:30 ظهرًا، ثم تقام عدة مباريات في الخامسة مساءً أبرزها ليفربول أمام كريستال بالاس، إلى جانب وستهام ضد إيفرتون ووولفرهامبتون ضد توتنهام. ويختتم اليوم الإنجليزي بلقاء آرسنال ونيوكاسل يونايتد في 7:30 مساءً.

الدوري الإسباني

تبدأ مباريات الليجا بمواجهة ديبورتيفو ألافيس ومايوركا في الثالثة عصرًا، ثم خيتافي أمام برشلونة في 5:15 مساءً، تليها مباراة فالنسيا وجيرونا في السابعة والنصف، وأخيرًا أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو في العاشرة مساءً.

الدوري الإيطالي

تقام عدة مباريات في الكالتشيو، حيث يلتقي بارما مع بيسا في الرابعة عصرًا، ثم بولونيا ضد روما في السابعة مساءً، ويختتم اليوم بمواجهة فيرونا وليتشي في 9:45 مساءً.

الدوري الفرنسي

تنطلق مباريات الدوري الفرنسي بمواجهة ليون وأوكسير في الرابعة عصرًا، بينما يلتقي أنجييه مع باريس سان جيرمان في الثامنة مساءً، وتختتم الجولة بلقاء تولوز وموناكو في 10:05 مساءً.

الدوري الألماني

يشهد الدوري الألماني مجموعة من المباريات في توقيت واحد عند 4:30 عصرًا، حيث يلعب أوجسبورج مع فرانكفورت، وكولن أمام ليفركوزن، وماينز ضد بايرن ميونخ، وغيرها من المواجهات، بينما تقام مباراة هامبورج وهوفينهايم في 7:30 مساءً.

دوري أبطال آسيا للنخبة

تقام مواجهة عربية آسيوية قوية بين الأهلي السعودي وماتشيدا زيلفيا الياباني، في تمام الساعة 7:15 مساءً، وتُنقل عبر قناة beIN Sports HD 2، في نهائي مرتقب للبطولة