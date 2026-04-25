الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

احذر قبل فوات الأوان.. ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟

أسماء عبد الحفيظ

في زحمة الحياة اليومية، قد نتجاهل بعض الأعراض البسيطة التي تبدو عادية أو مؤقتة، لكن الحقيقة الصادمة أن هذه الإشارات قد تكون إنذارًا مبكرًا لمشكلة صحية أكبر، من أبرز هذه الأعراض التي يستهين بها كثيرون هو الإرهاق المستمر، ذلك الشعور بالتعب الذي لا يزول حتى بعد الراحة أو النوم.

فماذا يحدث لجسمك إذا تجاهلت هذا العرض يوميًا؟ الإجابة قد تغيّر نظرتك تمامًا لصحتك.

الإرهاق المستمر ليس أمرًا طبيعيًا

وفقا لما نشره موقع هيلثي، أن الشعور بالتعب بعد يوم طويل أمر طبيعي، لكن إذا استمر الإرهاق بشكل يومي دون سبب واضح، فهذه علامة لا يجب تجاهلها.
الجسم في هذه الحالة يحاول أن يرسل لك رسالة بوجود خلل داخلي يحتاج إلى انتباه.

قد يكون مؤشرًا على الأنيميا

الإرهاق المستمر من أكثر الأعراض شيوعًا لنقص الحديد في الجسم.
عندما تنخفض نسبة الحديد، يقل إنتاج الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين، مما يؤدي إلى شعور دائم بالتعب والدوخة.

علامات أخرى:

  • شحوب الوجه
  • صداع متكرر
  • ضيق في التنفس
  • إشارة مبكرة لـ قصور الغدة الدرقية

الغدة الدرقية تتحكم في مستوى الطاقة داخل الجسم، وعند حدوث خلل فيها، يشعر الإنسان بالخمول والإجهاد المستمر.

أعراض مصاحبة:

  • زيادة الوزن بدون سبب
  • برودة الأطراف
  • بطء في التركيز
  • قد يرتبط بـ الاكتئاب

الإرهاق لا يكون دائمًا جسديًا فقط، بل قد يكون نفسيًا أيضًا.
الحالة النفسية السيئة قد تستنزف طاقة الجسم بالكامل، مما يجعلك تشعر بالتعب حتى بدون مجهود.

انتبه إذا شعرت بـ:

  • فقدان الشغف
  • اضطرابات النوم
  • عزلة اجتماعية
  • ضعف في المناعة وزيادة خطر الأمراض

تجاهل التعب المستمر قد يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى.

الجسم المتعب لا يستطيع مقاومة الفيروسات والبكتيريا بكفاءة، وهذا قد يفتح الباب لمشاكل صحية متكررة.

تأثير مباشر على التركيز والإنتاجية

الإرهاق اليومي لا يؤثر فقط على صحتك، بل يمتد ليؤثر على عملك وحياتك اليومية.
قد تجد صعوبة في التركيز، أو اتخاذ القرارات، أو حتى أداء المهام البسيطة.

متى يجب القلق؟

إذا استمر الشعور بالإرهاق لأكثر من أسبوعين دون تحسن، أو كان مصحوبًا بأعراض أخرى، فمن الضروري استشارة طبيب لمعرفة السبب الحقيقي.

كيف تحمي نفسك؟

  • احرص على النوم الجيد يوميًا
  • تناول غذاء متوازن غني بالحديد والفيتامينات
  • مارس نشاطًا بدنيًا خفيفًا بانتظام
  • تجنب التوتر والضغط النفسي
  • لا تتجاهل أي عرض مستمر
