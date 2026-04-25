هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. وتترقب عرض "أرض جهنم"

نشرت الفنانة هيفاء وهبي مجموعة صور جديدة من جلسة تصوير حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث لفتت الأنظار بإطلالة جريئة ارتدت خلالها جاكت من الفرو، وعلّقت على الصور بعبارة: “جاهزة، مركزة”.

أعمال هيفاء وهبي

وعلى الصعيد الغنائي، كانت آخر إصدارات هيفاء وهبي أغنية بعنوان من أول مرة شوفتك، والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، إلى جانب حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت نسب مشاهدة تجاوزت المليون.

فيلم أرض جهنم

أما على مستوى الأعمال الفنية، فتستعد هيفاء وهبي للمشاركة في فيلم أرض جهنم، الذي تدور أحداثه في إطار درامي خلال فترة التسعينيات، حول شاب يواجه صعوبات مادية قبل أن تنقلب حياته بعد دخوله عالمًا يعتمد على التكنولوجيا لتحقيق الثراء.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، وعبير صبري، وهو من تأليف عمرو عاصم، وسيناريو وحوار شروق أشرف، وإخراج وليد محي