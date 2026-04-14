محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي السابق في قضية غسل أموال.. بعد قليل

تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، أمام الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية، في القضية المتهم فيها بغسل أموال.

تأتي هذه التطورات في أعقاب حكم سابق صدر بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، بعد إدانته في تهمتي التبديد والنصب، على خلفية الاستيلاء على نحو 4 ملايين دولار، وهي القضية المقيدة برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد.

حبس مدير أعمال هيفاء وهبي السابق

كانت الفنانة هيفاء وهبي قد نشرت في فبراير 2021 منشورًا عبر حساباتها الرسمية، جاء نصه كالتالي:

"الحكم في قضيتي النصب والاستيلاء

شكراً للقضاء المصري العادل

ما النصر الا من عند الله والحمدلله

أصدرت محكمة جنح زايد في القاهرة حكمها النافذ بحبس المتهم محمد وزيري 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة النصب والاستيلاء مع التعويض المدني وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة والتحفظ على أمواله وجميع ممتلكاته.

وتم إحالته لمحكمة الجنايات في قضية أخرى وهي جريمة غسيل الأموال التي تنتظر إصدار حكمها أيضاً وإلى حينه أعبر عن شكري وامتناني للمحامي وفريق المحاماة التابع له على المجهود الجبار الذي بذلوه وما زالوا يبذلونه في القضايا القادمة.

و أعبر عن تقديري للقضاء المصري الشامخ ونؤكد على ثقتنا في القضاء العادل.

هذه قضية من ضمن مجموعة قضايا أخرى ننتظر أحكامها وما النصر الا من عند الله والحمدلله".