الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي السابق في قضية غسل أموال.. بعد قليل

محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي السابق
محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي السابق
إسلام دياب

تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، أمام الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية، في القضية المتهم فيها بغسل أموال.

تأتي هذه التطورات في أعقاب حكم سابق صدر بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، بعد إدانته في تهمتي التبديد والنصب، على خلفية الاستيلاء على نحو 4 ملايين دولار،  وهي القضية المقيدة برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد.

حبس مدير أعمال هيفاء وهبي السابق

كانت الفنانة هيفاء وهبي قد نشرت في فبراير 2021 منشورًا عبر حساباتها الرسمية، جاء نصه كالتالي:
"الحكم في قضيتي النصب والاستيلاء
شكراً للقضاء المصري العادل 
ما النصر الا من عند الله والحمدلله 
أصدرت محكمة جنح زايد في القاهرة حكمها النافذ بحبس المتهم محمد وزيري 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة النصب والاستيلاء مع التعويض المدني وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة والتحفظ على أمواله وجميع ممتلكاته.

وتم إحالته لمحكمة الجنايات في قضية أخرى وهي جريمة غسيل الأموال التي تنتظر إصدار حكمها أيضاً وإلى حينه أعبر عن شكري وامتناني للمحامي وفريق المحاماة التابع له على المجهود الجبار الذي بذلوه وما زالوا يبذلونه في القضايا القادمة.
و أعبر عن تقديري للقضاء المصري الشامخ ونؤكد على ثقتنا في القضاء العادل.
هذه قضية من ضمن مجموعة قضايا أخرى ننتظر أحكامها وما النصر الا من عند الله والحمدلله".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

حالة الطقس

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

محطة عدلي منصور

غدا.. انبعاث روائح تشبه الحريق مصحوبا بالدخان بمحطة عدلي منصور وتنويه من الهيئة القومية للأنفاق

ترشيحاتنا

اخبار التوك شو

أخبار التوك شو| استقرار أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى.. ومحادثات إسلام آباد لم تفشل

الدواجن

ثروت الزيني: الأعلاف تتحكم في أسعار الدواجن وتمثل 70% من التكلفة

الأضاحي

شعبة القصابين: استقرار أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى مع زيادة المعروض وتوقعات بانتعاش السوق

بالصور

تأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات حكومية في الجيزة

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أكثر 5 سيارات مبيعا في سوق السيارات المصري

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

كوبرا تطلق Raval الكهربائية الرياضية.. صور

Cupra Raval
Cupra Raval
Cupra Raval

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد