الشيوخ يناقش تداعيات منصات المراهنات الرياضية وتأثيرها على المجتمع.. غدا

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة غدًا الأحد ، طلب مناقشة عامة بشأن ظاهرة انتشار منصات المراهنات الرياضية، وما تمثله من تداعيات سلبية على المجتمع، خاصة في ظل تنامي استخدامها عبر الإنترنت واستهدافها لفئات الشباب.



ويتناول المجلس خلال الجلسة أبعاد الظاهرة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، إلى جانب بحث سبل المواجهة والتوعية بمخاطرها، وآليات الحد من انتشارها عبر المنصات الرقمية المختلفة.



ومن المقرر أن يستعرض أعضاء المجلس التأثيرات السلبية للمراهنات الرياضية، وما قد تسببه من خسائر مالية ومشكلات أسرية واجتماعية، فضلًا عن ارتباطها ببعض الممارسات غير المشروعة.