أحمد حسن: تجربة معتمد جمال وجون إدوارد في الزمالك ناجحة

أشاد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق بما تقدمه جماهير نادي الزمالك ومساندة فريقها خلال مشواره في الموسم الجاري، كاشفًا أن حسم لقب الدوري في قدم لاعبي الزمالك وليس المنافسين.

وقال أحمد حسن في تصريحات خلال برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة dmc: "جمهور الزمالك مصدق إنه هياخد البطولة وواثق في لاعيبته".

وتابع: "دخلة جماهير الزمالك في ستاد القاهرة كانت مميزة، والجماهير مصدقة رغم الظروف الصعبة والأزمات وإيقاف القيد والمشاكل المالية ولكن فيه حالة غريبة، جماهيره فيها حالة غريبة ومصدقين إنهم هياخدوا كل البطولات اللي بيشاركوا فيها".

وتابع: "الزمالك قام بالاستغناء في نصف الموسم عن ثنائي أساسي دونجا وناصر ماهر، ولسه الجمهور مصدق، وبطل الدوري هو جمهور الزمالك".

وأكمل: "الزمالك بينافس على بطولتين الكونفدرالية والدوري، والدوري المصري في أقدام لاعبي الزمالك، وليس الأندية المنافسة، أكسب مبارياتك دون النظر إلى المنافس تتوج باللقب".

وأضاف: "الزمالك كان يستحق الفوز أمس أمام بيراميدز، ومعتمد جمال مدرب ممتاز وشخصية جيدة وطول عمره بهذا الشكل حتى عندما كان لاعبا، خلوق ومحترم".

واختتم أحمد حسن حديثه قائلا: "جون إدوارد نجح في احتواء الفريق بشكل كبير، وتجربته مع الزمالك ناجحة حتى الآن".