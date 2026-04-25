واشنطن تجمد 344 مليون دولار من المحافظ المشفرة المرتبطة بإيران

جمدت الولايات المتحدة الأمريكية ما قيمته 344 مليون دولار من المحافظ المشفرة المرتبطة بإيران، في إطار حملة "الغضب الاقتصادي".

و على منصة "إكس" كتب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت : "في إطار حملة 'الغضب الاقتصادي'، ستواصل وزارة الخزانة الأمريكية حرمان طهران بشكل منهجي من القدرة على توليد وتحويل وإعادة الأموال إلى الداخل".

وقال الوزير الأمريكي أيضا: "يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على العديد من المحافظ الإلكترونية المرتبطة بإيران، مما أدى إلى تجميد 344 مليون دولار من العملات المشفرة".

وختم قائلا : "سنقوم بتتبع جميع الأموال التي تحاول طهران تحويلها بشكل يائس إلى خارج البلاد، وكذلك استهداف جميع قنوات الإنقاذ المالي المرتبطة بالنظام".

وجاء تجميد الأصول بالتنسيق مع شركة Tether المصدرة للعملة المستقرة USDT، حيث تم حظر عنوانين على شبكة Tron يحملان أرصدة بقيمة 344 مليون دولار.