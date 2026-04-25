أمريكا تعترض سفينة ترفع علم إيران أثناء الإبحار نحو أحد موانئ طهران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض سفينة ترفع العلم الإيراني أثناء محاولتها الإبحار نحو أحد الموانئ الإيرانية، في 24 أبريل.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أن المدمّرة الصاروخية الموجّهة USS Rafael Peralta (DDG 115) تفرض حصارا قويا على الموانئ الإيرانية.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في وقت سابق قال إن البحرية الأمريكية ستواصل حصار الموانئ الإيرانية وفي غضون أيام ستمتلئ مخازن جزيرة خرج، وسيتم إغلاق آبار النفط الإيرانية الهشة.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، أن تقييد التجارة البحرية الإيرانية يستهدف مباشرة خطوط الإيرادات الرئيسية للنظام الإيراني.

وأوضح بسينت في منشور له عبر حسابه بمنصة "إكس" أن تقييد التجارة البحرية لإيران يستهدف "شرايين الإيرادات الأساسية للنظام"، مؤكداً أن وزارة الخزانة ستواصل تطبيق سياسة "الضغط الأقصى" ضمن إطار "الغضب الاقتصادي" لتقويض قدرة طهران بشكل منهجي على توليد الأموال ونقلها وإعادتها.