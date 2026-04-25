"حماية البحيرات" تحقق طفرة إنتاجية وتورد 85 طن أسماك للأسواق من برسيق والزاوية

تواصل المزارع التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تحقيق معدلات إنتاج متميزة، في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم الأمن الغذائي وتوفير الأسماك للمواطنين بجودة عالية، ضمن جهود جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لرفع كفاءة الإنتاج السمكي وزيادة المعروض بالأسواق.

سجلت مزرعة برسيق السمكية بمحافظة البحيرة إنتاجًا بلغ نحو ٦٠ طنًا من الأسماك المتنوعة، من مساحة إجمالية تُقدّر بنحو ١٦ فدانًا، وذلك نتيجة تطبيق نظم تشغيل متطورة والإلتزام ببرامج التغذية والرعاية والمتابعة اليومية الدقيقة للأحواض.

كما حققت مزرعة الزاوية السمكية إنتاجًا يُقدّر بنحو ٢٥ طنًا من الأسماك المتنوعة من مساحة ٧ أفدنة، في انعكاس واضح لكفاءة الإدارة الفنية وجودة عمليات التشغيل داخل المزرعة.

وفي هذا السياق، أكد السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات "المدير التنفيذي للجهاز"، أن ما تحقق من نتائج يعكس تطور الأداء داخل المزارع السمكية التابعة، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل وفق رؤية تستهدف تعظيم الإنتاج من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، والتوسع في تطبيق التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحقيق استدامة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأضاف أن المزارع الحكومية تمثل دعامة أساسية في منظومة الإنتاج السمكي، لما لها من دور فعال في ضبط الأسواق وتوفير منتج غذائي آمن، مؤكدًا استمرار العمل على تطويرها ورفع كفاءتها خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إبراهيم نوفل "مدير عام الإدارة العامة للمزارع بالجهاز"، أن النتائج المحققة جاءت نتيجة تكامل الجهود الفنية داخل المزارع، بدءًا من جودة الزريعة، مرورًا ببرامج التغذية، وصولًا إلى المتابعة المستمرة لجودة المياه والحالة الصحية للأسماك، مؤكدًا أن هذا التكامل ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاج وتحسين الجودة.

كما أشار إلى أن الإدارة العامة للمزارع تواصل تقديم الدعم الفني والإشراف الميداني المستمر، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأداء والإنتاجية بالمزارع التابعة للجهاز.

و أوضح المهندس شعبان أبو السعيد "مدير مزرعة برسيق السمكية"، أن ما تحقق من إنتاج يُعد ثمرة للالتزام الكامل بخطط التشغيل، والحرص على تطبيق أحدث الأساليب الفنية في إدارة الأحواض، إلى جانب الجهود المتواصلة لفريق العمل، مما ساهم في تحقيق هذه النتائج المتميزة.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس حسن بدير "مدير مزرعة الزاوية السمكية"، أن نتائج الحصاد تعكس كفاءة الأداء داخل المزرعة، والالتزام ببرامج الرعاية والتغذية، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير منظومة التشغيل وزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وتواصل مزارع الجهاز أداء دورها الحيوي في دعم الإنتاج السمكي، وتوفير الأسماك للسوق المحلي، بما يعزز من جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.