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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الكيلو بـ 70 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
رشا عوني

تشهد أسعار الفراخ اليوم في مصر انخفاضا جديدا بالأسواق ، ومن خلال هذا التقرير، نرصد أسعار الفراخ اليوم الخميس 11 يونيو 2026، وفق بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وجاءت كالتالي:

سعر الفراخ البيضاء اليوم

يسجل متوسط أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 11-6-2026 مستويات بين 65 و69 جنيها في المزرعة، بينما يصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك إلى 70 و75 جنيها، وفق المنطقة السكنية.

سعر كيلو البانيه اليوم

يسجل سعر كيلو البانيه اليوم ما بين 200 إلى 230 جنيها حسب المنطقة السكنية 

أسعار الفراخ البلدي اليوم

فيما يسجل سعر الفراخ البلدي اليوم الاثنين في بورصة الدواجن نحو 100 جنيه بالمزرعة، ويصل للمستهلك بنحو 120 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الساسو اليوم

ويتراوح سعر الفراخ الساسو في بورصة الدواجن اليوم الاثنين بين 95 و98 جنيها بالمزرعة، في حين يتراوح متوسط سعر بيعها للمستهلك في الأسواق المحلية بين 100 و105 جنيهًا للكيلو.

أسعار مشتقات الدواجن في المحال والسلاسل التجارية

فيما تواصل أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة، وجاءت كالتالي:

  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج بانيه نحو مابين 200 و230 جنيها جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظام وزن كيلو نحو 205 جنيهات.
  • بلغ سعر دبابيس دجاج نحو 184 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر أوراك دجاج مخلية نحو 250 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر أوراك دجاج متبلة نحو 165 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر فراخ شيش متبلة نحو 340 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر كيلو شيش طاووق نحو 343 جنيهًا.

سعر الدواجن اليوم

  1. بلغ سعر دجاجة كاملة وزن 1.5 كيلو نحو 318 جنيهًا.
  2. تراوح سعر فرخة كاملة وزن من 1100 لـ 1200 جرام من 205 جنيهات إلى 265 جنيهًا.
  3. بلغ سعر دجاجة كاملة وزن 1200 لـ 1300 جرام نحو 288 جنيهًا.
  4. بلغ سعر صدور دجاج بالعظم وزن كيلو نحو 200 جنيه.
  5. بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج نحو 300 جنيه

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 75 و100 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 90 و100 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 18و19 جنيهًا.

الكتكوت "ساسو": 13 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 12 و13 جنيهاً.

كتكوت فيومي 15 جنيهاً.

بط مسكوفي 30 جنيهاً.

بط مولر  30 جنيهاً.

بط بيور  25 جنيهاً.

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.
 

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