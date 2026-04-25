أمير هشام: وليد سليمان اقترح عودة استراحة الناشئين بالأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك خطة لتطوير قطاع الناشئين والكشف عن المواهب الجديدة في المحافظات، مشيرا إلى أن وليد سليمان رئيس القطاع قدم خطة كاملة لتطوير القطاع، وتحدث خلال التقرير عن ضرورة وجود "استراحة" داخل النادي على غرار ما كان يحدث مسبقا.

وقال أمير هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: الاستراحة كانت تضم لاعبين من الأقاليم، يقيمون فيها إقامة كاملة داخل النادي، واهميتها تكون متابعة اللاعبين عن قرب، ومنحهم دروس ومحاضرات، وتكوين شخصية اللاعب.

وأضاف: وليد سليمان قدم تقريرًا شاملًا عن كيفية تطوير القطاع بشكل كامل في الموسم المقبل.