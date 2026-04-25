الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمد رمضان يواصل تألقه في أوروبا ويستعد للغناء على مسرح دولب.. صور

يارا أمين

يواصل الفنان محمد رمضان تحقيق حضور لافت خلال جولته الأوروبية الحالية، بعدما شارك مؤخرًا في حفل توزيع جوائز Les Flammes الذي أُقيم في باريس، وسط مشاركة واسعة من نجوم الموسيقى.

وتُعد هذه الجوائز من الفعاليات التي تركز على إبراز الألوان الموسيقية الأقل تمثيلًا في المناسبات الكبرى، حيث تعتمد في نتائجها على مزيج من تصويت الجمهور وتقييم لجنة متخصصة، وشهدت نسختها الأخيرة مشاركة أكثر من 200 فنان ومشروع موسيقي برزوا خلال عام 2025.

وجاءت مشاركة محمد رمضان بعد سلسلة حفلات ناجحة في عدد من المدن الأوروبية، من بينها حفل في إيسن بألمانيا، وآخر في النمسا، ضمن جولة فنية رفع خلالها شعار “من مصر إلى أوروبا”.

وفي خطوة جديدة بمسيرته، يستعد محمد رمضان لإحياء حفل غنائي على مسرح دولبي في لوس أنجلوس يوم 6 يونيو المقبل، ليكون من أوائل الفنانين العرب الذين يقدمون عروضًا جماهيرية على المسرح الذي يستضيف حفل جوائز الأوسكار.

وكان رمضان قد عبّر عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا اعتزازه بالغناء على نفس المسرح الذي شهد تكريم كبار نجوم العالم، مشيرًا إلى أن دعم جمهوره كان عاملًا أساسيًا في وصوله إلى هذه المرحلة.

على صعيد آخر، كشف رمضان عبر حسابه على إنستجرام عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان “جميلة” نهاية شهر أبريل، بعد تأجيل موعد إصدارها.

فيلم أسد

وفي السينما، يعود محمد رمضان بفيلم أسد، الذي تدور أحداثه في إطار تاريخي خلال عصر المماليك، متناولًا تأثير تجارة الرقيق على المجتمع، إلى جانب قصة حب تتحول إلى صراع درامي. ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض المصرية يوم 14 مايو، على أن ينطلق عربيًا في 21 من الشهر نفسه

تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق

