قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حسن: جمهور الزمالك هو بطل الدوري في الموسم الحالي
ثابت عند52.61 جنيها .. أعلي سعر دولار في السوق الرسمي اليوم
اعتراف مفاجئ من نتنياهو يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان.. والتقرير الطبي يحسم الجدل حول حالته الصحية
كل ما تريد معرفته عن زيكر 001 موديل 2026 الجديدة
احذر قبل فوات الأوان.. ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟
قاليباف : الحرب المالية هي الخط الأمامي في مواجهة أمريكا
لبنان .. ارتفاع شهداء الانتهاكات الإسرائيلية لـ 15 شخصا
إعلان وفاة المستشار أحمد أبو الفتوح وتحديد موعد الجنازة
صدمتها سيارة .. مصرع سيدة أثناء عبورها الطريق في الدقهلية
أحمد حسن: النيجيري أكينتولا مرشح لخلافة ديانج في الأهلي
غزة: ارتفاع عدد شهداء الشرطة منذ وقف إطلاق النار إلى 31 شخصاً
منة شلبي تشكر المعزين في وفاة والدها برسالة مؤثرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الوداع الأخير للدكتور ضياء العوضي.. جلطة مفاجئة سبب الوفاة واختفاء غامض لمنصاته الإلكترونية

يارا أمين

فوجئ عدد كبير من المتابعين باختفاء الصفحة الرسمية للدكتور ضياء العوضي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول أسباب غلقها خلال الساعات الماضية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن الصفحة لم تعد متاحة للعرض، دون صدور أي بيان رسمي يوضح ما إذا كان الغلق قد تم بشكل مفاجئ أو نتيجة إجراء إداري من إدارة المنصة.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه أخبار الدكتور ضياء العوضي محل اهتمام واسع من الجمهور.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الصفحة ستعود مرة أخرى أم أن قرار الغلق نهائي.

جنازة الدكتور ضياء العوضي

شيعت أسرة ومحبو والعشرات من المواطنين، جنازة الدكتور ضياء العوضي المتوفى مؤخرا في الإمارات، الى مثواه الأخير عقب أداء صلاة الجنازة عليه بالعبور  وسط حالة من الحزن .

وتوجه المشيعون عقب ذلك الى مقابر جمعية النور على طريق بلبيس الصحراوي ليواري الجثمان الثرى في مقابر العائلة بالمنطقة. 

وكان جثمان الدكتور ضياء العوضي وصل إلى قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي قادمًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أنهت سلطات الحجر الصحي جميع إجراءات الإفراج عن الجثمان، وفور الانتهاء من الإجراءات تسلمه شقيقه، تمهيدًا لدفنه بمقابر الأسرة.


ودعا المشيعون للراحل بالرحمة والمغفرة، حيث شارك في الجنازة عدد من محبيه الذين دعوا له بأن يتغمده الله بواسع رحمته.

وتوفي الدكتور ضياء العوضي في دولة الإمارات، وكانت جهات التحقيق المختصة، قررت التصريح بنقل جثمان الطبيب ضياء العوضي لدفنه في مصر وذلك بعد الاطلاع على المستندات المرفقة.

سبب وفاة الدكتور ضياء العوضي

وفي سياق متصل، أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، بأنه في إطار متابعة الوزارة لحالة وفاة المواطن المصري ضياء الدين شلبي محمد العوضي، التي وقعت منذ أيام بأحد فنادق مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تلقت القنصلية العامة المصرية في دبي التقرير الطبي الصادر عن السلطات الإماراتية بشأن الواقعة.

وأوضح التقرير أن الوفاة جاءت طبيعية، ولا توجد أي شبهات جنائية، وأن سبب الوفاة يرجع إلى جلطة مفاجئة في القلب أدت إلى الوفاة.

وأضاف البيان أن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية قام بإخطار أسرة الفقيد بمضمون التقرير الطبي، مشيرًا إلى أن القنصلية المصرية في دبي تعمل على إنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى مصر في أقرب وقت ممكن.

ضياء العوضي فيسبوك جنازة الدكتور ضياء العوضي الدكتور ضياء العوضي وفاة ضياء العوضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي

رسميًا بعد تعديل الساعة.. مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي 2026

إجازة عيد تحرير سيناء

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة الجديد

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي في مصر

منع دخول طالبات الأزهر بالهاي لايتر

بعد منع دخول الهاي لايتر.. جامعة الأزهر توضح ضوابط تفتيش الطالبات

الخبز المجمد

هل يتحول الخبز المجمد إلى خطر؟ حسم الجدل حول تخزين الخبز في الفريزر وعلاقته بالسرطان

نتنياهو

مكتب نتنياهو يكشف حالته الصحية بعد خضوعه للعلاج الإشعاعي

مرتبات شهر مايو 2026

اعرف هتقبض كام وإمتى؟ موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

فضل شاكر

السادس من مايو.. كلمة الفصل في قضية فضل شاكر وأحمد الأسير

تامر عبدالمنعم - سامح يسري

بحضور سامح يسري | تامر عبدالمنعم يشرف على البروفات النهائية لاحتفالية عيد تحرير سيناء

افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

تكريم خالد الصاوي ورياض الخولي .. 90 صورة من افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي

بالصور

احذر قبل فوات الأوان.. ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟

مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. سر بسيط يخلي أكلك زي المطاعم

مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. السر البسيط اللي هيخلي أكلك زي المطاعم
مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. السر البسيط اللي هيخلي أكلك زي المطاعم
مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. السر البسيط اللي هيخلي أكلك زي المطاعم

مرتبك بيضيع فين؟ .. كيف تتفادي أخطاء مالية بسيطة تجعلك دائمًا مديونًا

مرتبك بيضيع فين؟ أخطاء مالية بسيطة بتجعلك دائمًا مديونًا
مرتبك بيضيع فين؟ أخطاء مالية بسيطة بتجعلك دائمًا مديونًا
مرتبك بيضيع فين؟ أخطاء مالية بسيطة بتجعلك دائمًا مديونًا

برج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026.. حاول ترتيب عالمك الداخلي

برج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026…حاول أن توازن
برج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026…حاول أن توازن
برج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026…حاول أن توازن

فيديو

صورة من الفيديو

عليا الطلاق أخطفها | تفاصيل صادمة في مشاجرة السمسرة بالإكراه مع " دكتورة السنان"

أميرة العايدي

اتظلمت أنا وولادي .. أميرة العايدي تكشف أسرار زواجها من وائل نور والصراع بعد رحيله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد