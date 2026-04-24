الايجابيات محدودة .. خبراء يحذرون من نظام الطيبات الغذائي| فيديوجراف

أثار خبر وفاة الدكتور ضياء العوضي حالة من الجدل الواسع، خاصة بعد ارتباط اسمه بما يُعرف بـ“نظام الطيبات” الغذائي، والذي يتبعه عدد من الأشخاص بحثًا عن فقدان الوزن وتحسين الصحة.

مخاطر صحية لإتباع نظام الطيبات

وفي تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، حذر الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، من مخاطر هذا النظام، مؤكدًا أنه “غير علمي وقد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة”.

ويعتمد “نظام الطيبات” على مجموعة من القواعد الصارمة، مثل منع العديد من الأطعمة الأساسية، والسماح بأطعمة أخرى غير صحية، وهو ما أثار انتقادات واسعة من خبراء التغذية.

وأوضح الدكتور معتز القيعي أن بعض عناصر النظام لها أساس علمي جزئي، مثل:

ـ الصيام المتقطع (Intermittent Fasting):

الأكل عند الشعور بالجوع فقط

تقليل كميات الطعام

لكنه شدد على أن “هذه الإيجابيات لا تكفي لتبرير نظام غذائي غير متوازن”.