تمثال فرعونى كبير .. ضبط 5 أشخاص عثروا على أثار داخل أرض بالبدرشين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - شرطة السياحة والآثار) قيام (5 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة البدرشين) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بقطعة أرض ملك أحدهم كائنة بدائرة المركز.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر داخل قطعة الأرض المشار إليها، وعُثر على حفرة (بعمق 15 متر، وعرض 4 أمتار) ، وضُبط بحوزتهم (تمثال أثرى كبير الحجم من الجرانيت الأحمر - الأدوات المستخدمة فى الحفر)..وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم التمثال للجهات المختصة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





