يكرس لوضع انفصالي.. البرلمان العربي يدين تعيين الاحتلال مبعوثا بأرض الصومال

أعرب البرلمان العربى عن إدانته واستنكاره الشديدين، لإقدام الاحتلال الإسرائيلي على تعيين مبعوث له بإقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى "إقليم أرض الصومال" بجمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدًا أنه انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، واعتداءً مرفوضا ومدانا على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.

وشدد البرلمان العربي، على رفضه القاطع لأي إجراءات أو تحركات تهدف إلى تكريس واقع انفصالي أو الاعتراف بكيانات غير شرعية في جمهورية الصومال.

وأكد البرلمان العربي دعمه التام لجمهورية الصومال فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفضه لأي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية.

كما دعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف واضح وصريح إزاء إدانة ورفض هذه الانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار وسيادة الدول.

