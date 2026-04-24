صفحة مضيئة.. البرلمان العربي يهنئ مصر قيادة وشعبًا بذكرى تحرير سيناء

هنأ محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لعيد تحرير سيناء، مؤكدًا أنها ذكرى غالية على كل قلب كل عربي وصفحة مضيئة في تاريخ النضال المصري في سبيل الحرية واستعادة الأرض والكرامة.

كما أعرب رئيس البرلمان العربي، عن خالص تهانيه للقوات المسلحة المصرية عيون مصر الساهرة وحصنها المنيع، مشيدًا بدورها الوطني المخلص والمشرف في حماية الوطن وصون مقدراته.

وبهذه المناسبة، ثمن "اليماحي"، الإنجازات التنموية التي تحققت على أرض مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومشيدًا بدور مصر في دعم القضايا العربية العادلة وتعزيز ودعم العمل العربي المشترك.

https://youtu.be/zV2lp4HRy0c