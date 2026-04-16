من “مش بنشر عباداتي” إلى صورة الصلاة داخل المطار… هل تغيّر موقف محمد رمضان؟

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر صورة له وهو يؤدي الصلاة داخل أحد المطارات، موجهًا رسالة للجمهور حول أهمية أداء الصلاة في أي مكان وفي أي وقت.

وتأتي هذه الخطوة لتفتح باب التساؤلات من جديد حول موقفه من مشاركة تفاصيل عباداته على السوشيال ميديا، خاصة أنه كان قد صرح في وقت سابق خلال لقاء ببرنامج “أجمد 7” على نجوم إف إم في ديسمبر 2025، قائلاً: “الحاجة اللي مش ممكن أحطها على السوشيال ميديا هي الأشياء الخاصة بعلاقتي بربنا.. عايز توري مين؟ دي لحظة خاصة”.

ورغم هذا التصريح، سبق وأن نشر رمضان في مايو 2025 مقطع فيديو من داخل طائرته الخاصة خلال سفره إلى السعودية ظهر فيه وهو يؤدي الصلاة، كما عاد ونشر في أبريل 2026 صورة جديدة له أثناء الصلاة داخل المطار وعلق عليها بأنها “صورة يعتز بها”.

هذا التباين بين تصريحاته السابقة ومنشوراته الأخيرة أعاد الجدل حول حدود ما يفضّل الفنان مشاركته من حياته الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي وهل هذا يعد تناقض صريح؟