محمد رمضان ينشر صورة أثناء الصلاة: مفيش حاجة تستاهل إنك تهمل صلاتك

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، ظهر خلالها أثناء أداء الصلاة داخل أحد المطارات.

وعلق رمضان على الصورة قائلًا: "صورة اعتز بها .. من احد المطارات، من رحمة ربنا ان مفيش صعوبة نهائي في وصولنا له فهو موجود في كل مكان وفي اي وقت .. مفيش حاجة تستاهل انك تهمل صلاتك عشانها .. ربنا يديمها نعمة".

وأعلن الفنان محمد رمضان عن استعداده لطرح أغنية جديدة تحمل طابعًا رومانسيًا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”.

ونشر رمضان منشورًا قال فيه: “جميلة أغنية رومانسية بطريقتي الخاصة.. لو جميلة هنزلها يوم 18 لو منيلة بنيلة هنزلها يوم 20”.

وأثار منشور محمد رمضان تفاعلًا واسعًا بين متابعيه، حيث عبّر الكثيرون عن حماسهم لسماع الأغنية الجديدة، خاصة مع تأكيده أنها ستكون مختلفة وتحمل أسلوبه الخاص.