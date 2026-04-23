محمد رمضان يحدد موعد طرح «جميلة» بعد تأجيل مفاجئ

أزاح الفنان محمد رمضان الستار عن الموعد النهائي لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “جميلة”، وذلك بعد فترة من التشويق والانتظار بين جمهوره خلال الأسابيع الماضية.

وكشف رمضان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، من خلال خاصية “ستوري”، أن الأغنية سيتم طرحها يوم 30 أبريل الجاري، بعدما كان قد لمح في وقت سابق إلى موعد مبدئي في 20 أبريل، قبل أن يتم تأجيلها دون توضيح الأسباب.

ويواصل محمد رمضان نشاطه الفني حاليًا من خلال جولة غنائية في عدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا، حيث يتواجد حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حالة من الانتعاش الفني قبل إطلاق أحدث مشاريعه.

فيلم أسد

وعلى صعيد السينما، يستعد محمد رمضان للعودة إلى الشاشة الكبيرة من خلال فيلمه الجديد “أسد”، الذي طُرح مؤخرًا الإعلان الرسمي الخاص به، كاشفًا عن عمل يجمع بين الرومانسية والأكشن في إطار تاريخي.

وتدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، مسلطًا الضوء على واحدة من الفترات المهمة في تاريخ مصر، مع تناول تأثير تجارة الرقيق على المجتمع آنذاك، وما تسببت فيه من تحولات وصراعات.

ومن المقرر عرض الفيلم في دور السينما داخل مصر يوم 14 مايو المقبل، على أن يبدأ طرحه في الدول العربية اعتبارًا من 21 مايو.

البرومو الرسمي للعمل حمل طابعًا تشويقيًا، حيث ظهر محمد رمضان إلى جانب الفنانة رزان جمال في مشاهد تجمع بين قصة حب مؤثرة وأحداث مليئة بالصراع والعنف، ما يعكس مزيجًا دراميًا بين العاطفة والإثارة.

كما زاد من حدة الغموض جملة ترويجية لافتة جاءت في الإعلان: «حب واحد كان كافيًا ليشعل حربًا»، في إشارة إلى صراع محوري يقود أحداث الفيلم.

ويُراهن محمد رمضان على “أسد” كواحد من أبرز أعماله السينمائية القادمة، خاصة مع ما يتضمنه من إنتاج ضخم وتفاصيل ملحمية تجمع بين الدراما التاريخية ومشاهد الأكشن المكثفة