محمد رمضان: لا يوجد فنان عربي يخترق الحدود والحواجز مثلي

أكد الفنان محمد رمضان حرصه على تقديم أعماله الفنية بلغته وثقافته، رغم اعترافه بعدم إتقانه الكامل للغة الإنجليزية، وذلك خلال ظهوره في برنامج «صباح العربية».

وأوضح محمد رمضان أن مستواه في اللغة الإنجليزية “ليس مثاليًا”، إلا أنه لا يعتبر ذلك عائقًا أمام تعاونه مع فرق عمل دولية تضم عناصر أمريكية، مشيرًا إلى اعتماده على روح التعاون والتفاهم داخل فريق العمل.

وأضاف أن الفن في جوهره يُعد “لغة عالمية” يمكن إيصالها بوسائل متعددة تتجاوز حدود اللغة.

وشدد على أنه، رغم قدرته على تعلم لغات أخرى، يفضل تحقيق النجاح من خلال لغته الأم وثقافته وشخصيته، معتبرًا أن هذا التوجه يمثل جزءًا أساسيًا من هويته الفنية التي يحرص على الحفاظ عليها في مختلف مشاريعه.

وأشار إلى أن وصول فنان عربي إلى العالمية بلغته الأصلية يُعد أمرًا نادرًا، مؤكدًا أنه يسعى لأن يكون من بين أوائل الفنانين في المنطقة الذين يخترقون العالمية دون التخلي عن هويتهم الثقافية أو اللغوية.