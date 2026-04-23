ولو رجع بيا الزمن هلبس اللبس ده تاني.. محمد رمضان يدافع عن ملابسه بكوتشيلا

رد الفنان محمد رمضان علي الانتقادات التي وجهت له يسبب ملابسه ضمن حفله بمهرجان كوتشيلا.

وقال محمد رمضان في تصريحات تليفزيونية: الناس انتقدوا لبسي بمهرجان كوتشيلا.. أنا كنت شغال لجمهور تاني خالص، أنا عملت مئات الحفلات في الشرق الأوسط وعمر ما حد انتقد لبسي، ولو رجع بيا الزمن هلبس اللبس ده تاني، ولكن هاخد بالي من بعض التفاصيل.. هطوله أكتر وهخلي شكله أفضل.. لكن مش هغير الزي خالص

وينتظر محمد رمضان عرض فيلمه الجديد أسد في السينمات المصرية منتصف الشهر القادم.

وتدور أحداث الفيلم في مصر خلال القرن التاسع عشر، حيث يروي "أسد" قصة عبد متمرد يدخل في صراع مع أسياده بعد نشوب قصة حب ممنوعة، لتتحول رحلته إلى ثورة ضد واقع العبودية، في إطار درامي ملحمي يمزج بين الصراع الإنساني والأسئلة الوجودية حول الحرية والمصير.

ويشارك في بطولة فيلم أسد نخبة من النجوم، من بينهم محمد رمضان ورزان جمال وكامل الباشا، إلى جانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.



ويقف خلف الكاميرا فريق عمل متميز، حيث الفيلم من تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب، بموسيقى تصويرية للمؤلف هشام نزيه، وإدارة تصوير أحمد البشاري، ومونتاج أحمد حافظ، وتصميم أزياء ريم العدل، وديكور أحمد فايز.