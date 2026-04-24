بالأرقام والأسماء .. اكتساح قائمة التغيير لانتخابات نقابة أطباء الأسنان

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة نقابة أطباء الأسنان، النتائج النهائية لعمليات التصويت والفرز الإلكتروني التي جرت على مستوى الجمهورية، حيث كشفت الأرقام عن مشاركة 8448 طبيبا من أصل نحو 118 ألفا يحق لهم التصويت، بنسبة حضور بلغت 7.15%.

وبحسب البيان الرسمي، بلغ عدد الأصوات الصحيحة في شريحة “فوق 15 عاما” 8382 صوتا، مقابل 8376 صوتا لفئة “تحت 15 عاما”، في انتخابات أُديرت بالكامل بنظام إلكتروني بهدف تعزيز الدقة والشفافية وتقليل التدخل البشري.

نتائج انتخابات نقابة أطباء الأسنان

وفي تعليقه على النتائج، أوضح الدكتور أحمد الديداموني، المتحدث باسم قائمة "التغيير”، أن القائمة حققت فوزًا كاسحًا بحصولها على 10 مقاعد من أصل 12 مقعدا جرى التنافس عليها، بعدما نالت 5218 صوتا، بما يعادل 62% من إجمالي المشاركين، معتبرا أن ذلك يعكس تأييدا واسعا من الجمعية العمومية لبرنامج القائمة ومرشحيها.

وأسفرت النتائج عن فوز عدد من المرشحين البارزين، من بينهم وليد الديب وحاتم الجندي على مقاعد فئة فوق 15 عاما، فيما تصدر خالد صالح قائمة الفائزين في فئة تحت 15 عامًا، تلاه محمد حسام ثم هدير خالد، كما شملت النتائج فوز مرشحين على مستوى القطاعات المختلفة من بينها شرق ووسط وغرب الدلتا والقاهرة والجيزة وشمال الصعيد.

في المقابل، تمكنت قائمة “المستقبل” من حصد مقعدين فقط، عبر فوز محمد علاء على مستوى الجمهورية لفئة فوق 15 عاما، ومحمود عصمت عن جنوب الصعيد.

وبهذه النتيجة، تكرس قائمة “التغيير” سيطرتها داخل مجلس النقابة بحصولها على 18 مقعدا من إجمالي 25، مقابل 7 مقاعد لقائمة “المستقبل”، وهو ما يمنحها الأغلبية في تشكيل المجلس وإدارة الملف النقابي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد ممثلو القائمة الفائزة عزمهم فتح صفحة جديدة مع جموع أطباء الأسنان، مع إعطاء أولوية خاصة لقضايا حديثي التخرج، والعمل على تشكيل هيئة مكتب النقابة بروح من التوافق والتعاون، في حين أشار الأمين العام للنقابة إلى أن تشكيل هيئة المكتب سيتم خلال ثلاثة أيام من إعلان النتائج رسميًا وفقًا لأحكام القانون.