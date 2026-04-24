غلق باب التصويت في انتخابات أطباء الأسنان.. وإجمالي المشاركين يتجاوز 7100

أغلقت اللجان الانتخابية بنقابة أطباء الأسنان باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بجميع المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية، وفق الموعد المحدد من قبل اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية.

وبحسب اللجنة المشرفة على الانتخابات - فقد تجاوز إجمالي عدد المشاركين في عملية التصويت 7100 ناخب من أصل 118 ألف عضو يحق لهم المشاركة والتصويت، مؤكدة أن العملية الانتخابية سارت بشكل منتظم وهادئ في مختلف المحافظات دون أي معوقات تذكر.

وبدأت اللجان المشرفة، تحت إشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية، إجراءات غلق الصناديق وتجميع المحاضر تمهيدا لبدء عمليات الفرز الإلكتروني وإعلان النتائج النهائية.

وجرت الانتخابات هذا العام بنظام الاقتراع الإلكتروني السري لأول مرة، داخل 55 لجنة فرعية مجهزة بـ 110 أجهزة حاسب آلي، ما ساهم في تسهيل إجراءات التصويت وتنظيم مشاركة أعضاء الجمعية العمومية.

وشهدت العملية الانتخابية اكتمال النصاب القانوني في وقت مبكر، بحلول الساعة 10:12 صباحا، بعد تصويت أول 200 طبيب.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية عقب انتهاء عمليات الفرز الإلكتروني واعتماد المحاضر وفق الإجراءات المتبعة.