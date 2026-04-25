الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم من مات غنيا ولم يؤدِ الحج.. هل يُحاسب على تركه الفريضة؟

فريضة الحج
فريضة الحج
أحمد سعيد

حكم من مات غنيا ولم يحج من أكثر الأسئلة التي تشغل بال عدد كبير من الناس خاصة مع اقتراب موسم الحج 2026، والذي هو ركن الإسلام الخامس لذا تجد عدد كبير يتساءلون عن مصير من كان قادرا ماديا وبدنيا على أداء الحج ولكنه مات قبل أن يؤديه، وهل يُحاسب على ذلك؟ وهل يجب على ورثته إخراج نفقة الحج عنه؟ وفي السطور التالية نتعرف على حكم الشرع في هذه المسألة الفقهية ونعرض كذلك فضل أداء الحج في وقته وخطورة تأخيره.

ما حكم من مات غنيا ولم يحج؟

وفي السياق، أكدت دار الإفتاء، أنه يستحب للقادر على الحجّ ماليًّا وبدنيًّا المبادرةُ والتعجيلُ بأداء الفريضة، مشيرة إلى أنه يجوز له تأخيرُه إن غلب على ظنِّه السَّلامةُ والاستطاعةُ بعد ذلك، فإن غلب على ظنه الموت بظهور المرض أو الهرم فيجب عليه أداء الفريضة على الفور.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى على موقعها الرسمي، أنه أما من كان مستطيعًا لأداء الفريضة فماتَ قبل أدائها فلا يخلو من أن يكونَ قد مات عن وصيَّةٍ وله ترِكَةٌ؛ فيُحَجُّ عنه وجوبًا من ثُلُث ماله على ما ذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة، ومن جميعِ ماله على ما ذهب إليه الشافعيَّةُ والحنابلةُ.

وأشارت الإفتاء إلى أنه إذا كان قد مات من غير وصيَّةٍ وكان له ترِكَةٌ؛ فلا يلْزَمُ ورثَتَه الحجُّ عنه، بل يستحبُّ؛ خروجًا من الخلاف، ومثله من مات ولم يكن له تركَةٌ ولم يوصِ.

أنواع الحج الثلاثة بحسب النية

1- حج إفراد : ينوي فيه الحاج نية الحج فقط.

2- حج قِران: ينوي فيه الحاج نية الإتيان بحج وعمرة معًا في آن واحد وبأفعال واحدة، من طواف وغيره من أعمال الحج، أو يحرم بالعمرة أولًا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.

3- حج تمتع: ينوي فيه الحاج نية العمرة في أشهر الحج (شوال، ذي العقدة وأول 8 أيام من شهر ذي الحجة)، فينوي العمرة فقط ويؤدي مناسكها، ثم يتحلل من إحرامه ويتمتع بحياته العادية من ملبس وغيره من معاشرة النساء، فإذا أتى اليوم الثامن من ذي الحجة نوى الحج من مكانه بمكة ولبس ملابس الإحرام وأتى بمناسك الحج. وهذا النسك هو الأفضل.

ما هي مناسك الحج؟

1- تبدأ من الميقات :- تَجرّد من الثياب، واغتسل كما تغتسل من الجنابة -إن تيسر لك- وتطيب بأطيب ما تجده من دهن عود أو غيره في رأسك ولحيتك، ولا يضر بقاء ذلك بعد الإحرام، ولكن لا تطيِّب ثياب الإحرام.

- البس ثياب الإحرام (إزارًا ورداءً)، ولف الرداء على كتفيك، ولا تخرج الكتف الأيمن إلا في الطواف بجميع أنواعه (هذا للرجل). (أما المرأة) فتحرم في ملابسها العادية التي ليس فيها زينة ولا شهرة، ولا تلزم بلون معين.- صلِّ الصلاة المكتوبة إذا حان وقتها، وصل ركعتين سنة الإحرام (وإن لم تصلها فلا حرج)

بعدها: إذا ركبت السيارة انْوِ الدخول في النسك، ثم قُلْ -حسب نسكك-:

1- إن كنت تريد العمرة فقط: (لبيك عمرة).

2- وإن كنت تريد الحج فقط -الإفراد-: (لبيك حجًّا).

3- وإن كنت تريد الحج والعمرة بأفعالهما -التمتع-: (لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج).

4- وإن كنت تريد الحج والعمرة بأفعال الحج -القارن-: (لبيك عمرة وحجًّا).ولا يلزم تكرار هذه الألفاظ ثلاثًا، بل مرة واحدة تكفي.

حكم من مات غنيا ولم يحج ما حكم من مات غنيا ولم يحج دار الإفتاء الإفتاء الحج موسم الحج 2026 الحج 2026

مرض الكبد الدهني

مرض الكبد الدهني يهدد الملايين حول العالم .. 1.8 مليار شخص معرضون للإصابة بحلول 2050

طرق للعناية بفروة الشعر

كيفية تنظيف فروة الرأس بالطرق الصحيحة للحصول على شعر صحي ولامع

طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة

طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة بخطوات سهلة ولذيذة

بالصور

سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟

سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟
سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟
سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟

خطأ شائع يدمر العافية بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك

خطأ شائع قد يدمرك بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك
خطأ شائع قد يدمرك بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك
خطأ شائع قد يدمرك بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك

احذر قبل فوات الأوان.. ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟

مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. سر بسيط يخلي أكلك زي المطاعم

مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. السر البسيط اللي هيخلي أكلك زي المطاعم
مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. السر البسيط اللي هيخلي أكلك زي المطاعم
مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. السر البسيط اللي هيخلي أكلك زي المطاعم

