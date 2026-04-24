بسبب فساد مالي .. إيقاف رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم

قرر الاتحاد الكيني لكرة القدم تعليق مهام رئيسه حسين محمد إلى جانب المدير التنفيذي المؤقت دينيس جيتشرو وعضو اللجنة التنفيذية عبد الله يوسف إبراهيم، وذلك بعد اتهامات تتعلق بسوء تدبير مالي يهم مبلغًا يقدر بـ42 مليون شلن كيني، مخصص لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين "الشان".

ووفقا لموقع "Kenyans" الكيني، فإن هذا القرار جاء خلال اجتماع للجنة التنفيذية الوطنية اليوم الجمعة، حيث تقرر أيضًا أن يتولى نائب الرئيس ماكدونالد مارينغا قيادة الاتحاد بشكل مؤقت إلى حين انتهاء التحقيقات والتدقيق المالي.

ووفق ما ورد في نص القرار، فقد تم اتخاذ هذه الخطوة من أجل فتح المجال أمام تحقيقات داخلية وخارجية تشمل الجهات المختصة الوطنية والدولية.