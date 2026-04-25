تجربة صعبة.. هالة سرحان تكشف كواليس مشاركتها في الست لما مع يسرا

نشرت الإعلامية هالة سرحان عبر حسابها الرسمي على إنستجرام رسالة مؤثرة للفنانة يسرا، عبّرت خلالها عن عمق الصداقة والعلاقة الإنسانية التي تجمعهما منذ سنوات طويلة.

وقالت هالة سرحان: “صديقة العمر والاخت والصديقة والسند مهما شغلتنا الحياة الا اننا كلما التقينا اشعر بموجات الطيبة والحنان والارتباط الانساني تغمرني”.

وتابعت هالة سرحان: “تربط بيني وبينها حكايات كلها بهجة وسعادة وخفة دم وسرعة بديهة محصلتش. عشنا اجمل ايام عمرنا سوا بيننا لغة تلغرافية وشفرة تفاهم من نظرة عين نتشارك اسرار الحق والحزن والسعادة والخير والتفاني في العطاء”.

وأضافت: “لديها حكمة عظيمة ومهارةً عبقرية في التعامل الانساني ليس لها مثيل”.

فيلم الست لما

وكشفت هالة سرحان عن كواليس مشاركتها في فيلم “الست لما”، موضحة أن يسرا اتصلت بها منذ شهرين ودعتها للمشاركة كضيفة شرف، مشيدة بحماسها ودعمها لها خلال التصوير، رغم صعوبة التجربة عليها كمشاركة غير معتادة على التمثيل.

واختتمت حديثها بتهنئة يسرا قائلة: «مبروك يا غالية»، معبرة عن حبها الكبير لها وامتنانها لهذه العلاقة الإنسانية القوية التي تجمعهما