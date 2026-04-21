بشروط صارمة.. هالة سرحان تنشر صورة نادرة مع نجلها

كشفت الإعلامية هالة سرحان عن تفاصيل خاصة تتعلق بعلاقتها بابنها الوحيد محمد أديب، مؤكدة أنه يرفض تمامًا الظهور أو التصوير بشكل عام، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، احترامًا لخصوصيته ورغبته في الحفاظ على عالمه الخاص.

وأوضحت عبر حسابها على “فيسبوك” أنها نجحت مؤخرًا في إقناعه بالتقاط صورة تذكارية “للزمن”، باعتبارها ذكرى جميلة، لكنه وافق بشروط صارمة، أبرزها عدم نشر الصور عبر السوشيال ميديا، لعدم اقتناعه بثقافة “هوس الظهور”.

وأضافت أنها حصلت على استثناء خلال حفل خطوبة ابن عمه نور عمرو أديب، حيث سمح لها بنشر صورة تجمعهما، مع فرض رقابة على التعليقات، مشيرة إلى أنه ينتمي لما وصفته بـ”حزب العقلانية واحترام الخصوصية”.

واختتمت هالة سرحان رسالتها بطلب بسيط من متابعيها، وهو توجيه كلمات طيبة لابنها، قائلة: “كل المسموح هو تفرحوا قلبي وتقولوا لي كلمة حلوة لأغلى الحبايب”.