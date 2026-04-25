السفير علاء يوسف: المصريون في الخارج ثروة وطنية تعزز القوة الناعمة للدولة

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات السفير علاء يوسف، أن المصريين في الخارج يمثلون ركيزة أساسية من ركائز القوة الناعمة للدولة، بما يمتلكونه من خبرات متنوعة وانتشار جغرافي واسع يمكن توظيفه في الترويج لصورة مصر على المستوى الدولى، فضلا عن دعم جهود جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال استقبال السفير علاء يوسف وفدا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج برئاسة المهندس إسماعيل أحمد علي، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج، وبحث سبل الاستفادة من دورهم في دعم صورة مصر دوليا والمساهمة في جهود التنمية الوطنية.

وتناول اللقاء سبل تفعيل دور الاتحاد العام للمصريين في الخارج في الترويج لصورة مصر، من خلال إطلاق مبادرات توعوية تستهدف المجتمعات الأجنبية، بما يعكس ما تشهده الدولة من إنجازات تنموية في مختلف القطاعات، إلى جانب التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة.

وفي هذا السياق، تم استعراض الحزمة المتكاملة من المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية للمصريين بالخارج، والتي تعكس اهتمام الدولة بهم والعمل على تلبية احتياجاتهم، وفي مقدمتها مبادرات تسوية الموقف التجنيدي، وطرح الأراضي والوحدات السكنية، ومبادرات السيارات، وغيرها من المبادرات التي تستهدف تعزيز ارتباطهم بالوطن ودعم مساهمتهم في مسيرة التنمية، إلى جانب مبادرة "مزرعتك في مصر" التي تتيح فرصا استثمارية في المجال الزراعي وتدعم توطين الاستثمارات داخل الاقتصاد الوطني.

كما تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية تنظيم برامج وزيارات ميدانية لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين في الخارج إلى مصر، تشمل جولات تعريفية في أهم المزارات السياحية والأثرية، إلى جانب زيارات للمشروعات القومية الكبرى، بما يتيح لهم التعرف عن قرب على حجم ما تم إنجازه على أرض الواقع، ويعزز ارتباطهم بالوطن، ويدعم دورهم كسفراء لنقل صورة حقيقية عن التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات.

أهمية الاستفادة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية

وفي سياق دعم الاستثمار، أكد السفير علاء يوسف أهمية الاستفادة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية لتشجيعهم على الاستثمار، والتي تتضمن حزما من التيسيرات والحوافز وتبسيط الإجراءات وإتاحة فرص استثمارية متنوعة في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات والتكنولوجيا، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خاصة وزارة الخارجية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد المشاركون من جانب الاتحاد العام للمصريين في الخارج حرصهم على دعم جهود الدولة خلال المرحلة المقبلة، والمساهمة في الترويج للفرص الاستثمارية ونقل الصورة الحقيقية لما تشهده مصر من استقرار وتقدم في مختلف المجالات، مع الاستمرار في طرح المبادرات التي تدعم ارتباط المصريين بالخارج بالوطن.

وفي ختام اللقاء، قام وفد الاتحاد العام للمصريين في الخارج بمنح درع التكريم للسفير علاء يوسف، تقديرا لجهوده ودوره الوطني، وتهنئة له بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، متمنين له التوفيق في مهام منصبه الجديد، ومؤكدين دعمهم الكامل لمسيرة العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة.