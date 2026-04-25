محاكمة سائق أتوبيس مدرسة دولية في بدر هتك عرض 3 طلاب ..اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم ، أولى جلسات محاكمة سائق أتوبيس تابع لـ مدرسة دولية، على خلفية اتهامه بـالاعتداء على ثلاثة طلاب داخل أتوبيس المدرسة في بدر.



تفاصيل القضية

كشفت التحقيقات أن تقرير الطب الشرعي أظهر تطابق العينات الخاصة بالمتهم مع العينات المأخوذة من ملابس الطلاب، كما ثبت وجود آثار على ملابسهم، ما يدعم الاتهامات الموجهة للسائق.

وجاء قرار الإحالة بعد استكمال الإجراءات القانونية، في واقعة أثارت حالة من الجدل والغضب بين أولياء الأمور والرأي العام، وسط مطالبات بالتحقيق الجاد في الحادث ومحاسبة المسؤولين.

وكانت جهات التحقيق قررت في وقت سابق إخلاء سبيل سائق آخر، يُدعى "قرني"، وهو سائق آخر في مدرسة دولية، المتهم بالاعتداء على بعض الطالبات، بعد ورود تحريات أثبتت عدم صحة الواقعة.