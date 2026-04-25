الناس بتجرى فى الشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل هروب نزلاء مركز لعلاج الأدمان بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن هروب عدد من نزلاء أحد مراكز علاج الإدمان "غير مرخص" بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 / الجارى تبلغ لمركز شرطة كرداسة من مديرية الشئون الصحية بالجيزة بأنه حال قيامهم بإستهداف إحدى مراكز علاج الإدمان "بدون ترخيص" قام عدد من النزلاء بالفرار منه على النحو الظاهر بمقطع الفيديو.

أمكن ضبط القائمين على إدارة المركز المشار إليه (شخصين – مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة ، السويس") لقيامهما بإدارة المركز "بدون ترخيص ومزاولة مهنة الطب بدون تصريح"، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





