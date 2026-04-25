سماع الشهود في محاكمة 11متهما بقضية خلية داعش الهرم الثانية.. الأحد

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدا الأحد للشهود في محاكمة 11 متهما، في القضية رقم 68534 لسنة 2024، جنايات الهرم، في القضية المعروفة بـ"خلية داعش الهرم الثانية".

وقال أمر الإحالة: إنه في غضون الفترة من 2011 وحتى 26 نوفمبر 2022، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الحادي عشر الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها الإرهابية، ووجه للمتهمين الثاني والرابع تهمة تمويل الإرهاب.

فيما وجه للمتهم الثاني تهمة حيازة أسلحة تقليدية بأن أحرز سلاحا ناريا مششخنا بندقية آلية مما لا يحوز الترخيص بحيازته، وحيازة سلاحين ناريين غير مششخنين.