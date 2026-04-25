حلا شيحة تتحدث عن متاع الدنيا ونعيم الجنة ورؤية الله .. ماذا قالت؟

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها على موقع إنستجرام منشورًا جديدًا حمل طابعًا روحانيًا وتأمليًا، تحدثت فيه عن مفهوم رؤية الله ونعيم الجنة، مستعرضة تصورها للحياة الآخرة مقارنة بالحياة الدنيا.

وقالت حلا شيحة إن “رؤية اللّه.. هذه هي اللحظة التي ينسى فيها أهل الجنة كل تعب الدنيا حين يكشف الحجاب ويتمتع المؤمنون بالنظر إلى وجه الله".

وتابعت : “الجنة ليست مكانا نتمناه فقط، بل هي الوطن الحقيقي الذي ننتظر العودة إليه، جمال الطبيعة في الدنيا هو مجرد إعلان تشويق لما ينتظرنا هناك”.

وأضافت حلا شيحة: “كل متاع الدنيا من صنع البشر أما الجنة فهي من صنع اللّه أعدها لعباده الصالحين”.

بدايات حلا شيحة الفنية

كانت حلا شيحة الفنية في عام 1999 من خلال مسلسل "كلمات" مع "حسين فهمي" ومن إخراج "تيسير عبود".

أول أدوارها السينمائية كانت في عام 2000 من خلال فيلم "ليه خلتني أحبك"، مع منى زكي، كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، ورجاء الجداوي ومن إخراج ساندرا نشأت.

وفي عام 2001 قامت حلا شيحة ببطولة فيلم "السلم والثعبان" مع هاني سلامه وأحمد حلمي ومن إخراج طارق العريان، وحقق الفيلم نجاحا ملحوظا، ومن هنا ابتدت نقطة التحول في حياة حلا شيحة الفنية من خلال هذا الفيلم.

وفي عام 2002 شاركت في فيلم "سحر العيون" مع عامر منيب، نيللي كريم، محمد لطفي وحسن حسني، وفي نفس العام شاركت ايضا في بطولة فيلم "تايه في امريكا" مع خالد النبوي، محمد لطفي وإيمان.

شاركت حلا شيحة في عام 2002 بفيلم ثالث وهو الفيلم الشهير "اللمبي"، مع محمد سعد، حسن حسني وعبلة كامل، وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا، ويعد من أهم الأفلام الكوميدية.

حلا شيحة ترتدى الحجاب

في عام 2003، قرت حلا شيحة ارتداء الحجاب للمرة الأولى وذلك بعدما راودتها العديد من "الكوابيس"، ولكن سرعان ما تراجعت عنه، وعادت للتمثيل، وشاركت عام 2004 في فيلم "عريس من جهه أمنية" مع النجم الكبير "عادل إمام"،وحقق الفيلم نجاحا واسعا عند عرضه.

وفي عام 2005 شاركت حلا شيحة بطولة فيلم "أريد خلعا" مع أشرف عبد الباقي، وفي نفس العام شاركت أيضا في فيلم "غاوي حب" مع المطرب محمد فؤاد ورامز جلال، وكان هذا آخر ظهور فني لها قبل ارتداء الحجاب للمرة الثانية وكان ذلك في عام 2005 بعدما طاردتها "كوابيس يوم القيامة" مرة أخرى، وفي هذا الوقت كانت حلا شيحة قد أصبحت إحدى ممثلات الصف الأول في مصر.

وبالفعل شاركت حلا شيحة في فيلم " كامل الأوصاف" في عام 2006 بالحجاب، مع الفنان الراحل عامر منيب، علا غانم، حسن حسني، ورجاء الجداوي.

ابتعدت حلا شيحة عن الأضواء والتمثيل، بعد التزامها الديني وارتدائها الحجاب في عام 2007، أتبعته بزواجها من شاب يحمل الجنسية الكندية كان قد أشهر إسلامه قبل زواجهما ب 4 سنوات، ويدعى يوسف هيرسن، وأنجبت منه ابنتين هما خديجة وهنا.

وقالت حلا شيحة إن قرار اعتزالها نهائيًا، مشيرة إلى أن ارتداءها الحجاب جاء عن قناعة شديدة، وأنها نادمة على المشاركة في بعض الأفلام، والتي تتمنى حذفها تمامًا من تاريخها.